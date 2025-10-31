7info разыгрывает билеты на спектакль «Дублёры»

29 ноября на сцене МКЦ рязанских зрителей ждёт яркое комедийное событие — спектакль «Дублёры» (12+). В постановке заняты известные артисты: Анатолий Журавлёв, Оскар Кучера, Павел Галич, Мария Сластненкова и Инна Глухова.

Пьеса рассказывает о жизни актёров, которые играют сценки из средневековья. Однако их театральные подвиги меркнут по сравнению с тем, что творится за кулисами. Организаторы обещают зрителям настоящий калейдоскоп из любовных интриг, нелепых ситуаций и комичных «сюрпризов».

Мы проводим конкурс, где можно выиграть пригласительный билет на два лица. Для участия необходимо выполнить все условия, опубликованные в группе ВКонтакте. Итоги будут подведены 28 ноября в первой половине дня с помощью генератора случайных чисел. Кроме того, ещё один пригласительный билет можно будет выиграть в Telegram-канале.

Тех, кто не хочет полагаться на удачу, приглашают приобрести билеты на официальном сайте.

Напомним, что в скором времени также будут разыграны билеты на спектакль «Остров заблудших душ» (16+).