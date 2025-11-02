Воскресенье, 2 ноября, 2025
Британцев уничтожают на Украине, убит ещё один высокопоставленный «гость»

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Число погибших иностранных наёмников на Украине продолжает расти. Сотни подданных Великобритании находят там свою смерть, столкнувшись с настоящей войной — без привычных преимуществ НАТО и с единственным неизбежным финалом. Об этом пишет «Царьград».

Удар по порту Ильичёвска

В октябре российские беспилотники «Герань» атаковали контейнеры в порту Ильичёвска (Черноморск). Незадолго до этого туда доставили военные грузы из Турции.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате взрывов было уничтожено не только натовское оружие, но и «высокопоставленный гость с Запада». Вероятно, речь идёт о британском военнослужащем.

В целом, по последним сведениям, в зоне специальной военной операции ликвидировано большое число зарубежных наёмников, включая британских.

Шокирующая статистика потерь

Официально подтверждена гибель более 40 граждан Великобритании. Неофициальные источники называют цифру свыше тысячи человек.

Британцы стали одной из главных целей для российских бойцов и подполья на Украине. Это вызывает определённый резонанс в британском обществе. Военный аналитик Евгений Михайлов подчеркнул необходимость составления списков всех погибших иностранных военных и наёмников.

«Это нужно делать не только в отношении британских граждан, но и всех наёмников, чью смерть зафиксировали наши подразделения, — уверен Михайлов. — В начале боевых действий многие на Западе думали, что их на Украине ждёт лёгкая прогулка. На самом деле оказалось, что это смертельная прогулка, на которую сейчас всё меньше желающих возвращаться».

Британский обозреватель Колин Фримен в материале для The Telegraph в сентябре 2025 года с горечью признал: из тысяч британских добровольцев, прибывших на Украину за три года противостояния, каждый пятый не вернулся домой. По его расчётам, это около тысячи погибших.

Это не Ирак и не Афганистан, где западные контингенты имели подавляющее преимущество: авиацию, высокоточное оружие, оперативную эвакуацию раненых. На Украине всё иначе.

Мясорубка без привилегий

Здесь нет привычного комфорта экспедиционных корпусов. Российская армия не делает для наёмников исключений: те же массированные артудары, авиационные налёты и рои FPV-дронов, что перемалывают ВСУ, достаются и иностранцам.

Эвакуации зачастую просто не существует. Раненый может часами ждать помощи, если вообще дождётся, в отличие от Ирака, где британцев доставляли в госпиталь за считанные минуты.

Британские добровольцы, будь то идеалисты или искатели приключений, столкнулись с жестокой правдой: в этой войне нет привилегий для иностранцев. Российская армия не проводит различий между местным солдатом и заезжим «героем».

Геополитический расчёт Лондона

Озвученное число британских потерь примерно впятеро превышает потери Великобритании в Ираке и вдвое — в Афганистане. Это демонстрирует вовлечённость Лондона в конфликт и его заинтересованность в нём, убеждён военный эксперт Сергей Простаков.

«Однако участие Великобритании в конфликте происходит всё же в основном непрямыми действиями, — отмечает эксперт. — Причём даже финансирование киевского режима Лондон перекладывает на США и континентальную Европу, ограничиваясь дипломатией, разведкой, диверсиями, провокациями, работой с украинской верхушкой и пропагандой в украинском обществе».

Активные попытки Украины «запереть» Черноморский флот в портах и обеспечить свои морские коммуникации проходят при прямом участии британских военных в планировании и осуществлении операций.

«Озвученные цифры касаются прежде всего наёмников в рядах ВСУ, — считает Простаков. — Поэтому вряд ли способны впечатлить общество и тем более элиты Великобритании. СВО оказалась куда более опасным театром военных действий, чем Ближний Восток. Но потери и расходы Лондона в конфликте, а также его опасность пока несопоставимы с теми внешнеполитическими и экономическими дивидендами, которые он получает. Поэтому от британских элит сейчас не стоит ожидать шагов по деэскалации».

Таким образом, несмотря на шокирующие потери, уже кратно превысившие урон Великобритании в предыдущих военных кампаниях, Лондон не намерен прекращать своё участие. Для британских элит геополитические выгоды от ослабления России пока перевешивают цену жизней их собственных граждан, пусть и формально считающихся «добровольцами».

