«Яндекс Карты» вернули исторические русские названия городам на Украине

На «Яндекс Картах» восстановили исторические русские названия для городов на территории Украины, обратило внимание агентство РИА Новости .

Так, теперь при переходе на сервис можно увидеть такие наименования, как Днепропетровск, Кузнецовск в Ровенской области, Елизаветград — в Кировоградской.

В то же время на сервисах Google эти населенные пункты отображаются под современными названиями: Днепр, Вараш и Кропивницкий. Эти результаты находят отображение как в сервисе карт, так и в общем поиске Google.

С призывом вернуть украинским городам исторические русские названия выступал помощник президента Владимир Мединский. Он отмечал, что это демонстрирует уважение к собственной истории и русскому языку.

Российское военно-историческое общество также предложило использовать исторические географические и топонимические названия в общественной сфере, школах и книгоиздании, игнорируя переименования, проведенные киевскими властями. В администрации президента эту идею назвали здравой и своевременной.