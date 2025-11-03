Понедельник, 3 ноября, 2025
«Яндекс Карты» вернули исторические русские названия городам на Украине

Никита Рязанцев

На «Яндекс Картах» восстановили исторические русские названия для городов на территории Украины, обратило внимание агентство РИА Новости.

Так, теперь при переходе на сервис можно увидеть такие наименования, как Днепропетровск, Кузнецовск в Ровенской области, Елизаветград — в Кировоградской.

В то же время на сервисах Google эти населенные пункты отображаются под современными названиями: Днепр, Вараш и Кропивницкий. Эти результаты находят отображение как в сервисе карт, так и в общем поиске Google.

С призывом вернуть украинским городам исторические русские названия выступал помощник президента Владимир Мединский. Он отмечал, что это демонстрирует уважение к собственной истории и русскому языку.

Российское военно-историческое общество также предложило использовать исторические географические и топонимические названия в общественной сфере, школах и книгоиздании, игнорируя переименования, проведенные киевскими властями. В администрации президента эту идею назвали здравой и своевременной.

