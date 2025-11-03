Понедельник, 3 ноября, 2025
6 C
Рязань
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани

Валерия Мединская

По факту гибели 11-летнего ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани возбуждено уголовное дело. О ходе его расследования доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Дело было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, совершённым лицом, находящимся в состоянии опьянения.

— Председатель Следственного комитета А.И. Быстрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области О.А. Васильеву доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 2 ноября в Рязани на проезде Яблочкова. 11-летний ребёнок шёл по тротуару, когда в него влетел мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Позднее стало известно, что водитель автомобиля был пьян.

