Возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани

По факту гибели 11-летнего ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани возбуждено уголовное дело. О ходе его расследования доложат председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Дело было возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека, совершённым лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Напомним, трагедия произошла 2 ноября в Рязани на проезде Яблочкова. 11-летний ребёнок шёл по тротуару, когда в него влетел мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Позднее стало известно, что водитель автомобиля был пьян.