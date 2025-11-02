Воскресенье, 2 ноября, 2025
Происшествия

Ребенок погиб в ДТП на проезде Яблочкова в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 2 ноября на проезде Яблочкова автомобиль совершил наезд на 11-летнего пешехода, в результате чего ребенок погиб. Подробности сообщили в пресс-службе ГАИ.

Происшествие произошло примерно в 13:45 вблизи дома №17 по проезду Яблочкова. По предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребенка-пешехода.

В результате происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте ДТП.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

