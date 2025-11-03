Понедельник, 3 ноября, 2025
6 C
Рязань
Новости России

На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

Никита Рязанцев
Фото: соцсети URA.RU

В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись, пишет агентство URA.RU со ссылкой на очевидцев.

Информация, появившаяся на фасаде небоскреба, отсылает к недавнему скандальному ограблению музея Лувр во Франции.

«В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!» — гласит бегущая строка.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Группа неизвестных проникла в музей через пожарную лестницу и за считанные минуты украла ценные ювелирные артефакты, среди которых были украшения императрицы Евгении и членов королевской семьи.

По данным следствия, утечка информации о системе безопасности музея могла позволить преступлению состояться, сейчас подозрения падают на одного из сотрудников службы охраны.

Читайте также:
  • В Екатеринбурге невеста обвинила семью жениха в похищении и срыве свадьбы
  • Раскрыты детали дела майора, задержанного в Екатеринбурге с 30 кг наркотиков
  • Полная программа на Ночь искусств в Рязани

    • Самые читаемые материалы

    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Новости России

    Захват офицеров НАТО докажет прямое участие Запада в войне на Украине — эксперт

    Кнутов предположил, что Украина предпримет очередную попытку вывезти иностранных специалистов из-под Красноармейска, на этот раз — наземным способом.
    Общество

    Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

    Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.
    Общество

    Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

    Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.
    Происшествия

    Ребенка насмерть сбили на проезде Яблочкова в Рязани

    По предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребенка-пешехода.

    Последние новости

    Сына Плющенко экстренно госпитализировали после участия в шоу отца

    Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру потребовалась экстренная...

    В Екатеринбурге невеста обвинила семью жениха в похищении и срыве свадьбы

    Невеста из Екатеринбурга обвинила родственников жениха в похищении молодого...

    Стало известно, под какую песню прыгал разбившийся в Турции парапланерист

    Разбившийся в Турции парапланерист Вячеслав Грибанов совершил прыжок под песню...

    «Яндекс Карты» вернули исторические русские названия городам на Украине

    На «Яндекс Картах» восстановили исторические русские названия для городов...

    Возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани

    Ребёнок шёл по тротуару, когда в него влетел автомобиль.

    В центре Рязани посадили клёны и липы

    Высадка саженцев деревьев проводится в рамках месячника по озеленению.

    Где остановиться в Звенигороде: 8 отелей и турбаз для спокойного отдыха

    Планируете поездку в Звенигород? Мы собрали 8 лучших мест, где можно остановиться на ночь — отеля, турбазы, глэмпинги и загородные дома. Подойдёт для отдыха с семьёй, парой или в одиночку.

    Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона пробудет в рязанском храме ещё несколько дней

    Великомученик Пантелеимон – святой, который особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней.

    В Касимове неизвестные сбили кошку, а затем проехали по ней

    После всего произошедшего они скрылись.

    В Рязанской области объявили угрозу атаки БПЛА

    РСЧС разослала соответствующие предупреждения.

    Матери погибшего на СВО рязанца отказали в выплате матпомощи

    В ситуацию с выплатой вмешалась прокуратура Рязанской области.

    Паровой каток русской армии обваливает еще один фронт ВСУ

    Украинский Генштаб вынужден спешно перебрасывать резервы под Красноармейск и Купянск, пытаясь показать западным спонсорам видимость боеспособности.

    Россияне забили тревогу из-за смертельно опасной лихорадки на Мальдивах

    У российских туристов на Мальдивах стали диагностировать смертельно опасную...

    Муж рассказал подробности смерти 33-летней журналистки Марии Фроловой

    Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла второго ноября после болезни,...

    Адвокат заявил, что Николай Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций ЕС

    Защита бывшего главы региона привела ещё несколько доводов для перевода из СИЗО под домашний арест.