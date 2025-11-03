На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись, пишет агентство URA.RU со ссылкой на очевидцев.

Информация, появившаяся на фасаде небоскреба, отсылает к недавнему скандальному ограблению музея Лувр во Франции.

«В Париже крадут драгоценности. В нашем Лувре их продают!» — гласит бегущая строка.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Группа неизвестных проникла в музей через пожарную лестницу и за считанные минуты украла ценные ювелирные артефакты, среди которых были украшения императрицы Евгении и членов королевской семьи.

По данным следствия, утечка информации о системе безопасности музея могла позволить преступлению состояться, сейчас подозрения падают на одного из сотрудников службы охраны.