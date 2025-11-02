Пленение старших офицеров НАТО станет прямым доказательством участия Запада в украинском конфликте. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, участие иностранных военных не ограничивается консультированием — они непосредственно руководят действиями украинских подразделений под Красноармейском (Покровском).

Кнутов отметил, что факт захвата в плен офицеров из стран НАТО подтвердит их прямое вовлечение в управление украинской армией.

«Если мы захватываем в плен офицеров из стран НАТО, то это прямое доказательство их участия в конфликте — не на уровне оказания помощи, а на уровне управления боевыми действиями. Если мы находим тела погибших, это тоже важный аргумент: эти люди руководили украинскими войсками в районе Красноармейска», — объяснил эксперт.

Кнутов предположил, что Украина предпримет очередную попытку вывезти иностранных специалистов из-под Красноармейска, на этот раз — наземным способом.

«После неудачи с вертолётами, вероятно, будет направлена группа по земле. Она попробует пробраться и вывести этих военных. Получится ли — неизвестно, но очевидно, что украинская сторона постарается эвакуировать командиров из стран НАТО, которые руководили боевыми действиями», — отметил военэксперт.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские спецслужбы уже несколько раз предпринимали попытки вывезти из района Красноармейска группу иностранных граждан. Он уточнил, что особая значимость этих лиц подтвердилась самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.