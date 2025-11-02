Воскресенье, 2 ноября, 2025
5.1 C
Рязань
Новости России

Захват офицеров НАТО докажет прямое участие Запада в войне на Украине — эксперт

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Пленение старших офицеров НАТО станет прямым доказательством участия Запада в украинском конфликте. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, участие иностранных военных не ограничивается консультированием — они непосредственно руководят действиями украинских подразделений под Красноармейском (Покровском).

Кнутов отметил, что факт захвата в плен офицеров из стран НАТО подтвердит их прямое вовлечение в управление украинской армией.

Читайте также: Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск

«Если мы захватываем в плен офицеров из стран НАТО, то это прямое доказательство их участия в конфликте — не на уровне оказания помощи, а на уровне управления боевыми действиями. Если мы находим тела погибших, это тоже важный аргумент: эти люди руководили украинскими войсками в районе Красноармейска», — объяснил эксперт.

Читайте также: Британцев уничтожают на Украине, убит ещё один высокопоставленный «гость»

Кнутов предположил, что Украина предпримет очередную попытку вывезти иностранных специалистов из-под Красноармейска, на этот раз — наземным способом.

«После неудачи с вертолётами, вероятно, будет направлена группа по земле. Она попробует пробраться и вывести этих военных. Получится ли — неизвестно, но очевидно, что украинская сторона постарается эвакуировать командиров из стран НАТО, которые руководили боевыми действиями», — отметил военэксперт.

Читайте также: Спецназ ВДВ штурмует Рыбное в Запорожской области 

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские спецслужбы уже несколько раз предпринимали попытки вывезти из района Красноармейска группу иностранных граждан. Он уточнил, что особая значимость этих лиц подтвердилась самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.

Самые читаемые материалы

Кино и ТВ

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Общество

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.

Последние новости

Водитель, сбивший ребенка на проезде Яблочкова, был пьян

Прокуратура Октябрьского района г. Рязани организовала проверку по факту наезда на 11-летнего ребенка.

Облачно и не по сезону тепло будет в Рязанской области на следующей неделе

Заключительный осенний месяц окажется в Центральной России на 2-4°C теплее климатической нормы.

Ребенок погиб в ДТП на проезде Яблочкова в Рязани

По предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребенка-пешехода.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в районе Дягилево в Рязани

Причиной стало повреждение трансформаторной подстанции.

Милонов: в РПЦ разберутся со священником Струцким после слов о «неполноценных» женщинах

Парламентарий отметил, что не все священники, которые хорошо ведут службу, умеют удачно выступать публично.

Британцев уничтожают на Украине, убит ещё один высокопоставленный «гость»

Сотни подданных Великобритании находят свою смерть, столкнувшись с настоящей войной — без привычных преимуществ НАТО и с единственным неизбежным финалом.

Ребенка сбили на проезде Яблочкова в Рязани — соцсети

ДТП произошло на проезде Яблочкова около магазина «Апельсин».

На мосту через Оку в Рязани произошло ДТП, собирается пробка

На мосту столкнулись два легковых автомобиля по направлению движения в сторону Солотчи.

Митрополит Марк освятил крест на купол колокольни в Рязанском районе

Впереди ещё отделочные работы – колокольню планируют оформить в той же цветовой гамме, что и храм.

В Касимовском округе на племзаводе запущен новый блок молочной фермы

В конце октября ввели в эксплуатацию сухостойно-родильный блок на 560 голов крупного рогатого скота.

Усадьбу за 290 000 000 продают в центре национального парка «Мещёра»

Усадьба расположена на живописном берегу реки Пры, занимая площадь в 6 гектаров.

В МЧС сообщили подробности о возгорании в здании поликлиники в Сапожке

На место происшествия оперативно выехали три единицы техники и девять человек личного состава.

Синоптик предупредил о морозах и гололёде в Московском регионе

Вторжение арктического воздуха в столичный регион может начаться с полудня или вечера 13 ноября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эндокринолог назвала тревожные симптомы хронической усталости

Если упадок сил длится неделями, а сон и отдых не приносят облегчения, можно говорить о патологической усталости.

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.