Криминалист назвал странную деталь в деле исчезновения семьи Усольцевых

Люди часто исчезают при разных обстоятельствах, но обычно пропадает один человек, а не целая семья, как это случилось с Усольцевыми, заявил в интервью «АиФ» Криминалист Михаил Игнатов.

Эксперт пояснил, что часто без вести пропадают алкоголики и бездомные, которых затем объявляют в розыск, и правоохранительные органы проверяют все неопознанные тела и выполняют необходимые процедуры.

«А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее», — отметил Игнатов.

Собеседник издания добавил, что за свою профессиональную карьеру не может припомнить подобной истории.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка пропали без вести в тайге в конце сентября. Поиски семьи не привели к успеху. Предварительной причиной случившегося считают несчастный случай.

Тем временем поисковые отряды «Лиза Алерт» продолжают прочесывать тайгу. Пока семья не найдена.

