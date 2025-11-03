Понедельник, 3 ноября, 2025
Криминалист назвал странную деталь в деле исчезновения семьи Усольцевых

Никита Рязанцев
Поиски семьи Усольцевых продолжаются без остановки. Фото: t.me/mchskrsk

Люди часто исчезают при разных обстоятельствах, но обычно пропадает один человек, а не целая семья, как это случилось с Усольцевыми, заявил в интервью «АиФ» Криминалист Михаил Игнатов.

Эксперт пояснил, что часто без вести пропадают алкоголики и бездомные, которых затем объявляют в розыск, и правоохранительные органы проверяют все неопознанные тела и выполняют необходимые процедуры.

«А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее», — отметил Игнатов.

Собеседник издания добавил, что за свою профессиональную карьеру не может припомнить подобной истории.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочка пропали без вести в тайге в конце сентября. Поиски семьи не привели к успеху. Предварительной причиной случившегося считают несчастный случай.

Тем временем поисковые отряды «Лиза Алерт» продолжают прочесывать тайгу. Пока семья не найдена.

    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Общество

    Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

    Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.
    Новости России

    Захват офицеров НАТО докажет прямое участие Запада в войне на Украине — эксперт

    Кнутов предположил, что Украина предпримет очередную попытку вывезти иностранных специалистов из-под Красноармейска, на этот раз — наземным способом.
    Общество

    Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

    Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.
    Происшествия

    Ребенка насмерть сбили на проезде Яблочкова в Рязани

    По предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребенка-пешехода.

    Последние новости

    Россияне забили тревогу из-за смертельно опасной лихорадки на Мальдивах

    У российских туристов на Мальдивах стали диагностировать смертельно опасную...

    Муж рассказал подробности смерти 33-летней журналистки Марии Фроловой

    Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла второго ноября после болезни,...

    Адвокат заявил, что Николай Любимов не сбежит из-под домашнего ареста из-за санкций ЕС

    Защита бывшего главы региона привела ещё несколько доводов для перевода из СИЗО под домашний арест.

    Певцу Akmal’ снова попыталась подарить пакет после скандала в Казахстане

    Певец Akmal' принял подарок в пакете в цветах российского...

    В суде объяснили ночные допросы педиатра Буяновой, осужденной за фейки

    Врача-педиатра Надежду Буянову допрашивали ночью, поскольку следственные действия не...

    Госстройнадзор показал фото строительства флагманской школы в Рязани

    Школу для одарённых детей возводят в микрорайоне Мервино.

    Появилось видео нападения пенсионера на продавщицу в Рязанской области

    Мужчина пырнул женщину ножом в бок, причина конфликта — неоплаченная бутылка виски.

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Терапевт рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью

    Нужно включить в рацион морепродукты, которые богаты омега-3 жирными кислотами, йодом, цинком и селеном.

    Автомобили с пробегом подорожали в России на 91% за 5 лет, новые — на 86%

    На начало 2021 года средняя стоимость нового легкового автомобиля составляла 1,8 млн рублей, а к сентябрю 2025 года она достигла 3,34 млн рублей.

    Советы звезд на неделю 3-9 ноября для всех знаков зодиака

    Полнолуние в Тельце оказывает значительное влияние на этот период, поэтому важно не спешить и избегать принятия решений под влиянием эмоций.

    Серьезное ДТП произошло на Северной окружной в Рязани

    По информации очевидцев, есть пострадавшие. Образовалась пробка.

    Суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в лаунж-баре в Рязани

    Мужчина останется под стражей до 7 января 2026 года включительно.

