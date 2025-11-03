Ковчег с частицей мощей целителя Пантелеимона пробудет в рязанском храме ещё несколько дней

В Крестовоздвиженском храме Дашково-Песочни пребывает ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Поклониться святыне верующие смогут ещё несколько дней, сообщили в Рязанской Епархии.

Святыня была принесена в приход из Иоанно-Богословского монастыря. Ковчег находится в храме до 7 ноября. Ежедневно в течение этого периода будут совершаться молебны с чтением акафиста. Храм открыт с 7.00 до 19.00.

Великомученик Пантелеимон – святой, который особо почитается за помощь в исцелении телесных и душевных болезней. При жизни он лечил больных и не брал с них денег, обходил темницы и узилища, наставлял тех, кто пал духом, помогал всем нуждающимся. Весть о его даре исцелений быстро разнеслась среди людей. И сейчас все страждущие прибегают к нему в молитвах, просят о даровании здравия, преодолении недугов, о помощи на жизненном пути, конечной целью которого у каждого христианина является спасение.

