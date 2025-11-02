Воскресенье, 2 ноября, 2025
7.4 C
Рязань
Религия

Митрополит Марк освятил крест на купол колокольни в Рязанском районе

Анастасия Мериакри

В селе Абрютино Рязанского района 1 ноября митрополит Рязанский и Михайловский Марк освятил крест на купол колокольни. Об этом сообщила Рязанская епархия.

Мероприятие совпало с Димитриевской родительской субботой. Несколько веков назад жители села ходили на богослужения в село Воронка с храмом, освященным в честь великомученика Димитрия Солунского. В 1795 году была возведена новая церковь в честь Рождества Богородицы, но память о святом была сохранена – в храме имелся придел, посвященный Димитрию. Каменная церковь в Абрютино, построенная в 1893 году, также имела приделы в честь Димитрия и апостола Иоанна Богослова. В советское время церковь была закрыта, планировалось использовать её под школу, но здание долгое время оставалось пустым.

Колокольня, для которой освятили крест, находится отдельно от храма. Её строительство продолжается уже несколько лет, и благодаря молитвам и пожертвованиям верующих большая часть работ завершена. Четырёхъярусное столпообразное сооружение стало высотной доминантой комплекса.

После освящения купол с крестом был поднят на колокольню. Впереди ещё отделочные работы – колокольню планируют оформить в той же цветовой гамме, что и храм, чтобы ансамбль выглядел гармонично.

