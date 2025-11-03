Где остановиться в Звенигороде: 8 отелей и турбаз для спокойного отдыха

Звенигород — не только город с богатой историей, XIV-вечной архитектурой и уютными улочками, но и отличное место для неспешного уикенда рядом с Москвой. После прогулки по Саввино-Сторожевскому монастырю, чаепития в «Чайной у скита» или посещения музея русского десерта, особенно приятно вернуться в комфортный отель.

Мы собрали 8 самых уютных мест: от турбаз до классических отелей Звенигорода— для тех, кто хочет остаться на ночь, сбавить темп и почувствовать тишину этого города по-настоящему.

Парк-отель Звенигород

Улица Лермонтова, 64

Крупнейший гостиничный комплекс Звенигорода с бассейном, леcной территорией и просторными залами для мероприятий — всё это Парк-отель на улице Лермонтова. Это один из крупнейших отелей города: 134 номера, конференц-зал на 200 человек, банкетные площадки и обширная территория, примыкающая к лесу. В корпусах — стандартные, улучшенные и семейные номера, а также апартаменты. Работают крытый бассейн, финская сауна и тренажёрный зал.

Санаторий Солнечный

Верхнепосадское шоссе, 2

Санаторий Солнечный расположен на Верхнепосадском шоссе, в трёх километрах от центра Звенигорода. На территории — крытый бассейн, спортивные площадки, тренажёрный зал и залы ЛФК. Все корпуса соединены тёплыми переходами — не замёрзнете в холодное время года. Гостевой фонд включает более 200 номеров разных категорий, большая часть подходит для размещения с детьми. Есть врачебные кабинеты, диагностическое оборудование и программы оздоровления. Работает столовая с питанием по системе «шведский стол».

Величъ Country Club

Деревня Супонево, квартал ГП-1, 190

23 гектара загородной территории с выходом к Москве-реке, коттеджи, ферма и бассейн — «Величъ» больше похож на курорт, чем на отель.Территория включает основной корпус, коттеджи и таунхаусы — всего более 100 вариантов размещения. Внутри комплекса — спа, верёвочный парк, бассейны, мини-ферма и конный клуб. Работает прокат велосипедов, сапов, лыж и снегоходов по сезону. Есть ресторан и банный двор. Для деловых поездок доступна конференц-зона, для семейных — анимация и детские площадки.

Бутик

Московская улица, 18а

Бутик-отель расположен на улице Московская, в самом центре Звенигорода — в пешей доступности от магазинов, кафе, музеев и парка. Отель занимает отдельно стоящее двухэтажное здание с закрытой территорией и собственным двориком. Номеров немного — всего десять, каждый оформлен в индивидуальном стиле в нейтральных тонах. Интерьеры продуманы до мелочей: текстиль, освещение, предметы декора. В большинстве номеров есть балконы или выход на веранду. На территории работает кафе, где подают завтраки. Благодаря расположению, отсюда удобно начинать прогулку по Чеховскому маршруту или направляться к Успенскому собору.

Таёжные дачи

Ратехинское шоссе, ст3

Деревянные шале с панорамными окнами, саунами и каминами спрятаны у лесной опушки —«Таёжные дачи» подойдут для отдыха без суеты. Дачи находятся на Ратехинском шоссе, в 15 минутах езды от центра Звенигорода.

На территории стоят отдельно стоящие деревянные дома с террасами — каждый рассчитан на размещение до четырёх гостей. Интерьеры выполнены в природной палитре с большим количеством дерева. Внутри — камин, кухня, обеденная зона и панорамные окна с видом на лес. В каждом доме предусмотрена сауна — особенно актуально зимой. Прямо от территории можно выйти на прогулочные тропы, зимой работают лыжные маршруты, летом — прокат велосипедов и сапов.

Флигель

Ратехинское шоссе, ст3

Отель «Флигель» находится на Ратехинском шоссе, рядом с лесным массивом и в 10 минутах езды от центра Звенигорода. Это камерный формат размещения: всего несколько номеров в здании, оформленном в стиле современной дачи. В каждом — отдельный вход с улицы и небольшая терраса, на которой можно завтракать или отдыхать в тёплое время года. Интерьеры оформлены просто: деревянная отделка, тёплый свет, минимум деталей. На территории есть мангальная зона и прокат велосипедов. Рядом — лесные тропы и подъезд к аутентичному маршруту вдоль Москвы-реки.

ЗвениРека

Микрорайон Река-река, 52

Турбаза «ЗвениРека» расположена в микрорайоне Река-Река, примерно в 5 километрах от центра Звенигорода. На территории — несколько двухэтажных коттеджей с отдельными входами, рассчитанных на заселение до шести человек.

В каждом доме есть кухня, санузел, гостиная и отдельные спальни. Пространство организовано для автономного отдыха: террасы, мангальные зоны, площадка для детей, зона проката и летняя сцена. Территория огорожена, есть охрана и парковка. Формат турбазы позволяет провести выходные за городом с семьёй или компанией без необходимости выезжать в город — всё необходимое для отдыха находится внутри комплекса.

Река-Река

Микрорайон Река-река, 143

Турбаза «Река-Река» расположена в одноимённом микрорайоне на окраине Звенигорода, в 10 минутах езды от центра. Формат размещения — отдельные одноэтажные домики апартаментного типа, каждый с отдельным входом и своей небольшой террасой. Всего на территории шесть строений. Внутри — кухня, санузел, зона отдыха и спальные места на 2–4 человек. Турбаза окружена зеленью и частным сектором, что создаёт ощущение уединения. Рядом — лес, выезд на трассу и продуктовые магазины. Это вариант для тех, кто ищет базовое, но самостоятельное размещение с возможностью готовить и отдыхать на своей территории, без плотного соседства и гостиничного формата.

Заключение

Звенигород — один из немногих подмосковных городов, где за один уикенд можно сменить темп: от древней архитектуры — к неспешному чаепитию, от пеших маршрутов — к уютному вечеру в отеле. Форматов размещения достаточно: можно выбрать бутик-отель в центре, номер в санатории с бассейном, отдельный коттедж с кухней или домик у реки с видом на лес. После насыщенного дня особенно ценно возвращаться туда, где тихо, тепло и всё под рукой. Выбирайте тот ритм, который нужен именно вам — и отдых получится не только интересным, но и по-настоящему восстановительным.









