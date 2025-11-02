Воскресенье, 2 ноября, 2025
6 C
Рязань
Общество

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В ноябре 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может повлиять на магнитосферу Земли, сообщает издание Life.ru, ссылаясь на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Эксперты предсказывают несколько геомагнитных вспышек в течение месяца. Однако они не будут продолжительными и не окажут значительного влияния на планету.

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия геомагнитного поля Земли с солнечным ветром, состоящим из заряженной плазмы. Когда солнечный ветер достигает Земли, её магнитное поле реагирует на него, создавая возмущения. Сила этих возмущений зависит от интенсивности солнечного ветра.

Магнитные бури в ноябре 2025 года

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, в ноябре 2025 года ожидаются следующие геомагнитные события:

  • 1 и 2 ноября — небольшое возмущение ранга Kp4;
  • 7 ноября — возмущение ранга Kp4;
  • 16 и 24 ноября — ещё два возмущения Kp4;
  • 25 и 26 ноября — буря G1 (Kp5);
  • 27 ноября — возмущение Kp4.

В остальные дни месяца ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Как подготовиться к магнитным бурям в ноябре: рекомендации специалистов

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения. Речь идёт не только о метеозависимых людях, но и о тех, кто с возрастом становится более чувствительным к изменениям погоды. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостряться во время геомагнитных возмущений.

Вот несколько советов, как сохранить здоровье в период магнитных бурь:

  1. Контроль артериального давления: регулярно измеряйте давление утром и вечером с помощью тонометра.
  2. Консультация с врачом: если у вас есть сердечно-сосудистые или другие хронические заболевания, обсудите с врачом возможные изменения в схеме лечения.
  3. Приём лекарств: строго соблюдайте график приёма назначенных препаратов.
  4. Отказ от вредных привычек: исключите кофеин, алкоголь и курение.

Как метеозависимым людям подготовиться к магнитным бурям

Метеозависимые люди особенно подвержены влиянию изменений погоды. Магнитные бури могут вызывать различные неприятные симптомы.

Основные признаки, на которые следует обратить внимание:

  • Головная боль, пульсирующая или раскачивающаяся.
  • Повышенная чувствительность к свету и звукам.
  • Тошнота.
  • Головокружение.
  • Потеря сознания.

Чтобы избежать ухудшения состояния во время магнитных бурь, метеозависимым людям рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью:

  1. Соблюдение режима сна: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.
  2. Сбалансированное питание: включите в рацион красную рыбу, свежие овощи, крупы, зелень и молочные продукты. Эти продукты содержат полезные вещества, такие как омега-3 и витамины группы B.
  3. Отказ от вредных привычек: не употребляйте алкоголь, кофе, энергетики и не курите.
  4. Питьё чистой воды и травяных чаёв: в дни магнитных бурь старайтесь пить больше жидкости.
  5. Ограничение физических нагрузок: избегайте тяжёлых физических упражнений 25 и 26 ноября.
  6. Исключение жареного красного мяса и фастфуда: такие продукты могут перегружать сосудистую систему.
  7. Прогулки на свежем воздухе: физическая активность на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Новости России

Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск

Эксперт уверен: отправленные бойцы фактически были смертниками. 
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Последние новости

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо»

Второй период стал решающим для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы забросили три шайбы.

Иностранку, обвиняемую в торговле людьми, задержали в Рязанской области

Потерпевшие, как следует из ориентировки, прибывали в Россию из стран Средней Азии.

Ребенок весом 1200 г родился на 28-й неделе в Рязани

Благодаря лечению, уходу врачей и медсестер детской реанимации уже на протяжении нескольких недель после рождения малыш начал дышать самостоятельно.

Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

Следствие утверждает, что Никитин получил взятку от предпринимателя в размере свыше 17 миллионов рублей.

Морозы достигли минус 20 градусов в европейской части России этой ночью

Воскресным утром европейская часть России встретила первые серьёзные холода сезона. О наступлении 20-градусных морозов сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

Угроза действовала в течение всей ночи.

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

В порту Туапсе после падения обломков беспилотников начался пожар на нефтеналивном танкере. Экипаж корабля эвакуировали. 

Депутат Вегнер: Детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи

Законодатель подчеркнул, что беременности после изнасилований встречаются нечасто, и каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

Гороскоп на 2 ноября 2025: что звёзды приготовили для каждого знака зодиака

Это 12-й лунный день, не самый благоприятный для любовных отношений и деловых переговоров, зато идеальный для завершения старых дел, саморефлексии и подведения итогов.

В Сапожке горело ремонтируемое здание поликлиники 

В Сапожке рано утром 2 ноября произошел пожар в ремонтируемом здании поликлиники. Об этом РИА  7info сообщили местные жители. 

Предприниматель оказывал медуслуги в Рязани без лицензии

В каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя были размещены недостоверные сведения.

Бастрыкин взял под контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.

Рязанка родила пятого ребенка в перинатальном центре

Мальчик стал самым крупным из всех детей, родившихся у матери, — его вес составил 4540 граммов.