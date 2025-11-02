Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

В ноябре 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может повлиять на магнитосферу Земли, сообщает издание Life.ru, ссылаясь на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Эксперты предсказывают несколько геомагнитных вспышек в течение месяца. Однако они не будут продолжительными и не окажут значительного влияния на планету.
Магнитные бури возникают из-за взаимодействия геомагнитного поля Земли с солнечным ветром, состоящим из заряженной плазмы. Когда солнечный ветер достигает Земли, её магнитное поле реагирует на него, создавая возмущения. Сила этих возмущений зависит от интенсивности солнечного ветра.
Магнитные бури в ноябре 2025 года
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, в ноябре 2025 года ожидаются следующие геомагнитные события:
- 1 и 2 ноября — небольшое возмущение ранга Kp4;
- 7 ноября — возмущение ранга Kp4;
- 16 и 24 ноября — ещё два возмущения Kp4;
- 25 и 26 ноября — буря G1 (Kp5);
- 27 ноября — возмущение Kp4.
В остальные дни месяца ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Как подготовиться к магнитным бурям в ноябре: рекомендации специалистов
Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения. Речь идёт не только о метеозависимых людях, но и о тех, кто с возрастом становится более чувствительным к изменениям погоды. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостряться во время геомагнитных возмущений.
Вот несколько советов, как сохранить здоровье в период магнитных бурь:
- Контроль артериального давления: регулярно измеряйте давление утром и вечером с помощью тонометра.
- Консультация с врачом: если у вас есть сердечно-сосудистые или другие хронические заболевания, обсудите с врачом возможные изменения в схеме лечения.
- Приём лекарств: строго соблюдайте график приёма назначенных препаратов.
- Отказ от вредных привычек: исключите кофеин, алкоголь и курение.
Как метеозависимым людям подготовиться к магнитным бурям
Метеозависимые люди особенно подвержены влиянию изменений погоды. Магнитные бури могут вызывать различные неприятные симптомы.
Основные признаки, на которые следует обратить внимание:
- Головная боль, пульсирующая или раскачивающаяся.
- Повышенная чувствительность к свету и звукам.
- Тошнота.
- Головокружение.
- Потеря сознания.
Чтобы избежать ухудшения состояния во время магнитных бурь, метеозависимым людям рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью:
- Соблюдение режима сна: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день.
- Сбалансированное питание: включите в рацион красную рыбу, свежие овощи, крупы, зелень и молочные продукты. Эти продукты содержат полезные вещества, такие как омега-3 и витамины группы B.
- Отказ от вредных привычек: не употребляйте алкоголь, кофе, энергетики и не курите.
- Питьё чистой воды и травяных чаёв: в дни магнитных бурь старайтесь пить больше жидкости.
- Ограничение физических нагрузок: избегайте тяжёлых физических упражнений 25 и 26 ноября.
- Исключение жареного красного мяса и фастфуда: такие продукты могут перегружать сосудистую систему.
- Прогулки на свежем воздухе: физическая активность на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие.