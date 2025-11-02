Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

В ноябре 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может повлиять на магнитосферу Земли, сообщает издание Life.ru, ссылаясь на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Эксперты предсказывают несколько геомагнитных вспышек в течение месяца. Однако они не будут продолжительными и не окажут значительного влияния на планету.

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия геомагнитного поля Земли с солнечным ветром, состоящим из заряженной плазмы. Когда солнечный ветер достигает Земли, её магнитное поле реагирует на него, создавая возмущения. Сила этих возмущений зависит от интенсивности солнечного ветра.

Магнитные бури в ноябре 2025 года

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, в ноябре 2025 года ожидаются следующие геомагнитные события:

1 и 2 ноября — небольшое возмущение ранга Kp4;

7 ноября — возмущение ранга Kp4;

16 и 24 ноября — ещё два возмущения Kp4;

25 и 26 ноября — буря G1 (Kp5);

27 ноября — возмущение Kp4.

В остальные дни месяца ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Как подготовиться к магнитным бурям в ноябре: рекомендации специалистов

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения. Речь идёт не только о метеозависимых людях, но и о тех, кто с возрастом становится более чувствительным к изменениям погоды. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостряться во время геомагнитных возмущений.

Вот несколько советов, как сохранить здоровье в период магнитных бурь:

Контроль артериального давления: регулярно измеряйте давление утром и вечером с помощью тонометра. Консультация с врачом: если у вас есть сердечно-сосудистые или другие хронические заболевания, обсудите с врачом возможные изменения в схеме лечения. Приём лекарств: строго соблюдайте график приёма назначенных препаратов. Отказ от вредных привычек: исключите кофеин, алкоголь и курение.

Как метеозависимым людям подготовиться к магнитным бурям

Метеозависимые люди особенно подвержены влиянию изменений погоды. Магнитные бури могут вызывать различные неприятные симптомы.

Основные признаки, на которые следует обратить внимание:

Головная боль, пульсирующая или раскачивающаяся.

Повышенная чувствительность к свету и звукам.

Тошнота.

Головокружение.

Потеря сознания.

Чтобы избежать ухудшения состояния во время магнитных бурь, метеозависимым людям рекомендуется быть особенно внимательными к своему здоровью: