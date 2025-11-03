В Екатеринбурге невеста обвинила семью жениха в похищении и срыве свадьбы

Невеста из Екатеринбурга обвинила родственников жениха в похищении молодого человека и срыве свадьбы, пишет E1.RU.
Как рассказала девушка, торжественное мероприятие было запланировано на 14 ноября. Однако накануне ночью в квартиру пары на улице Краснолесья ворвалась тетя жениха и несколько мужчин. Они представились соседями, которых затопили.
По ее словам, у парня забрали телефон и документы, затем его увезли в психиатрическую больницу. Невеста считает, что родственница не хочет, чтобы пара женилась.
Родители девушки и сама невеста сообщили родственнице жениха, что будут писать заявление в полицию. После этого парня забрали из больницы и увезли в неизвестном направлении.
В полиции рассказали, что разбираются в ситуации и устанавливают местонахождение пропавшего.