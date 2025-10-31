Убийцей обезглавленной женщины в Екатеринбурге оказался ее сын

В Екатеринбурге задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве матери, пишет телеграм-канал Baza.

Накануне сообщилось, что тело женщины без головы нашли в лесопарке.

По предварительной информации, между сыном и матерью часто возникали конфликты, что и стало причиной трагедии.

Убийство произошло в ночь на 20 октября. Подозреваемый указал следователям на место, где спрятал личные вещи и голову убитой, завернув их в пакет в двухстах метрах от места преступления.

Парень пояснил, что отрезал голову матери из-за опыта забоя домашнего скота. Он рассказал о случившемся двум родственникам, но они не сообщили об этом в полицию.