Стало известно, под какую песню прыгал разбившийся в Турции парапланерист

Разбившийся в Турции парапланерист Вячеслав Грибанов совершил прыжок под песню группы «Король и шут», видео он опубликовал в своих соцсетях.

На кадрах спортсмен запечатлен камерой сверху, на фоне играла композиция «Прыгну со скалы». Он разбежался и оторвался от земли во время припева.

«Разбежавшись, прыгну со скалы, вот я был — и вот меня не стало», — гласит строчка из песни.

По предварительной версии, парапланерист совершал полет с 1700-метровой высоты в районе города Фетхие. По неизвестной причине он врезался в скалы и погиб.

Погибший — уроженец Санкт-Петербурга. Его тело доставили в морг государственной больницы Фетхие.

По данным телеграм-канала SHOT, Грибанов обучался полетам на курсах школы по спидфлаю, он отправился в Турцию с другими учащимися и инструкторами.