Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Смерть актёра и стендап-комика Романа Попова 28 октября от осложнений после химиотерапии потрясла поклонников. Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.

Недвижимость и авторские права

Имущество Романа Попова оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Юрист Александр Хаминский рассказал изданию aif.ru о составе наследственной массы комика.

«Из доступных данных следует, что у Попова было четыре объекта недвижимости: две квартиры в Москве, одна в Сочи и загородная резиденция в Подмосковье. Речь идёт о таунхаусе, который выставлялся на продажу за 54 миллиона рублей, чтобы оплатить лечение Романа. Судя по информации, его так и не продали. Также в наследство войдут объекты интеллектуальной собственности — авторские права на исполнение произведений в кино, сериалах, спектаклях и телепередачах, которые будут показываться в будущем», — пояснил специалист.

Читайте также: Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах

Таким образом, основные активы представлены недвижимостью, но будущие выплаты за показ работ артиста тоже могут принести доход наследникам.

Кто получит миллионы

Если завещание отсутствует, наследниками первой очереди станут супруга Юлия, трое несовершеннолетних детей — пятнадцатилетний сын и две дочери тринадцати и шести лет, а также мать артиста. Отец Романа скончался 14 лет назад.

Читайте также: Друг Романа Попова рассказал о последней встрече с актёром

Актёр Роман Попов сообщил о рецидиве рака мозга

Актёр Роман Попов, сыгравший Мухича, откровенно рассказал о страшном диагнозе

Раздел собственности имеет свои особенности. Хаминский уточнил, что имущество, приобретённое в браке, находилось в совместной собственности супругов.

«Важно понимать: те объекты, что Роман приобрёл в браке, являлись совместной собственностью. Юлия имеет право на половину этого имущества, и лишь оставшаяся половина подлежит разделу между наследниками первой очереди», — объяснил юрист.

Это значит, что половина недвижимости изначально принадлежит вдове. Вторая часть будет поровну распределена между супругой, тремя детьми и матерью комика.

Эксперт добавил, что несовершеннолетние дети вне зависимости от наличия завещания претендуют на обязательную долю.

«Эта доля составляет не меньше половины того, что им полагалось бы по закону как наследникам первой очереди. Мать актёра также может иметь право на обязательную долю», — отметил он.

Прощание и последняя воля

1 ноября в Москве состоялась церемония прощания с Романом Поповым. Тело артиста кремировали согласно его желанию. О дальнейшей судьбе праха рассказала основатель и генеральный директор кинофестиваля «Алые паруса» Ирина Громова.

«Роман хотел, чтобы часть праха развеяли над Чёрным морем, а часть захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Таково было его пожелание», — сообщила она.

Громова уточнила, что в Сочи проживает мать Романа. «Возможно, мама этим и займётся», — предположила она. Церемония развеивания праха пройдёт в семейном кругу, без участия посторонних.

Мнение Церкви

Каноны православной церкви не приветствуют развеивание праха, как пожелал Роман Попов. О позиции церкви по вопросам кремации и захоронения рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Он подчеркнул, что кремация не считается традиционным церковным способом погребения, но допускается в определённых случаях.

«Кремирование возможно при тяжёлых инфекционных заболеваниях или когда нет возможности провести обычное захоронение», — отметил священнослужитель.

При этом иеромонах категорически высказался против развеивания праха.

«Развеивание праха — совершенно не христианский способ погребения. Даже при кремации предполагается, что прах хранится в урне, захоронен, родные могут помолиться на могиле. Развеивание не одобряется христианством», — заявил он.

Онкологический диагноз Роману Попову поставили впервые в 2018 году. Астроцитому третьей степени — глиальную опухоль головного мозга — удалили в Германии. Артист прошёл лечение и несколько лет находился в ремиссии, но в 2025 году болезнь вернулась. Несмотря на все старания медиков, 28 октября комика не стало.