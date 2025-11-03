Россияне забили тревогу из-за смертельно опасной лихорадки на Мальдивах

У российских туристов на Мальдивах стали диагностировать смертельно опасную лихорадку денге, пишет телеграм-канал SHOT.

Как рассказали заболевшие, чаще всего заболевание встречается на островах Укулас и Тинаду из-за обилия комаров.

«Российские туристы, регулярно отдыхающие на Мальдивах, считают, что случаи заболевания денге на островах участились», — говорится в публикации.

Один из заболевших отдыхал с семьей на Мальдивах в середине октября. Среди симптомов — головная боль, температура, слабость и сыпь. Они появились еще в отпуске, а диагноз подтвердился уже дома. Мужчина почти выздоровел.

У другой туристки симптомы возникли в Москве: температура до 40, рвота и озноб. Ей также диагностировали денге, и из-за осложнений она попала в реанимацию. Сейчас она продолжает лечение.

Продолжающие отдыхать на Мальдивах пытаются максимально себя защитить, чтобы не подхватить лихорадку.