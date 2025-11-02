Синоптик предупредил о морозах и гололёде в Московском регионе

Вторжение арктического воздуха в столичный регион может начаться с полудня или вечера 13 ноября. Об этом в разговоре с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В этот день похолодает в северо-западных и северных районах Московской области до -1 °С уже после полудня, а к вечеру температура опустится до -2 °С, в том числе в Москве», — сообщил специалист.

Температура около нуля или с отрицательными значениями продержится от четырёх до шести дней, продолжил метеоролог. Сильных ночных морозов ждать не стоит, но похолодание ощутимым будет.

«В ночные часы серьёзных морозов не предвидится. Однако 14 и 15 ноября возможно -2…-4 °С, а 16 числа — до -5 °С в отдельных районах на севере и северо-западе Подмосковья», — уточнил Ильин.

Существенных снегопадов ожидать не приходится, добавил синоптик. Снег может выпасть лишь в первые дни, когда температура перейдёт к отрицательным отметкам.

«Над Москвой вероятность невысокая, но где-то над Московской областью снег выпадет», — отметил он.

В этот период в столичном регионе возможен гололёд, предупредил эксперт. Накануне пройдут небольшие дожди, после которых такие явления вполне вероятны.

«Накануне ожидаются небольшие дожди. После них подобные явления могут присутствовать», — подытожил специалист.

Отметим, что Рязань находится сравнительно недалеко от Московской области, часто характер погоды в регионах совпадает.