Воскресенье, 2 ноября, 2025
7.4 C
Рязань
Новости России

Синоптик предупредил о морозах и гололёде в Московском регионе

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Вторжение арктического воздуха в столичный регион может начаться с полудня или вечера 13 ноября. Об этом в разговоре с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В этот день похолодает в северо-западных и северных районах Московской области до -1 °С уже после полудня, а к вечеру температура опустится до -2 °С, в том числе в Москве», — сообщил специалист.

Температура около нуля или с отрицательными значениями продержится от четырёх до шести дней, продолжил метеоролог. Сильных ночных морозов ждать не стоит, но похолодание ощутимым будет.

«В ночные часы серьёзных морозов не предвидится. Однако 14 и 15 ноября возможно -2…-4 °С, а 16 числа — до -5 °С в отдельных районах на севере и северо-западе Подмосковья», — уточнил Ильин.

Существенных снегопадов ожидать не приходится, добавил синоптик. Снег может выпасть лишь в первые дни, когда температура перейдёт к отрицательным отметкам.

«Над Москвой вероятность невысокая, но где-то над Московской областью снег выпадет», — отметил он.

В этот период в столичном регионе возможен гололёд, предупредил эксперт. Накануне пройдут небольшие дожди, после которых такие явления вполне вероятны.

«Накануне ожидаются небольшие дожди. После них подобные явления могут присутствовать», — подытожил специалист.

Отметим, что Рязань находится сравнительно недалеко от Московской области, часто характер погоды в регионах совпадает. 

Самые читаемые материалы

Кино и ТВ

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Общество

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.

Последние новости

Ребенка сбили на проезде Яблочкова в Рязани — соцсети

ДТП произошло на проезде Яблочкова около магазина «Апельсин».

На мосту через Оку в Рязани произошло ДТП, собирается пробка

На мосту столкнулись два легковых автомобиля по направлению движения в сторону Солотчи.

Митрополит Марк освятил крест на купол колокольни в Рязанском районе

Впереди ещё отделочные работы – колокольню планируют оформить в той же цветовой гамме, что и храм.

В Касимовском округе на племзаводе запущен новый блок молочной фермы

В конце октября ввели в эксплуатацию сухостойно-родильный блок на 560 голов крупного рогатого скота.

Усадьбу за 290 000 000 продают в центре национального парка «Мещёра»

Усадьба расположена на живописном берегу реки Пры, занимая площадь в 6 гектаров.

В МЧС сообщили подробности о возгорании в здании поликлиники в Сапожке

На место происшествия оперативно выехали три единицы техники и девять человек личного состава.

Эндокринолог назвала тревожные симптомы хронической усталости

Если упадок сил длится неделями, а сон и отдых не приносят облегчения, можно говорить о патологической усталости.

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо»

Второй период стал решающим для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы забросили три шайбы.

Иностранку, обвиняемую в торговле людьми, задержали в Рязанской области

Потерпевшие, как следует из ориентировки, прибывали в Россию из стран Средней Азии.

Ребенок весом 1200 г родился на 28-й неделе в Рязани

Благодаря лечению, уходу врачей и медсестер детской реанимации уже на протяжении нескольких недель после рождения малыш начал дышать самостоятельно.

Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

Следствие утверждает, что Никитин получил взятку от предпринимателя в размере свыше 17 миллионов рублей.

Морозы достигли минус 20 градусов в европейской части России этой ночью

Воскресным утром европейская часть России встретила первые серьёзные холода сезона. О наступлении 20-градусных морозов сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

Угроза действовала в течение всей ночи.