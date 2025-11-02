Облачно и не по сезону тепло будет в Рязанской области на следующей неделе

Следующая неделя с 3 по 9 ноября в Рязанской области ожидается облачной и не по сезону тёплой – примерно на 4-6°C выше многолетней нормы. Заключительный осенний месяц окажется в Центральной России на 2-4°C теплее климатической нормы.

В понедельник, 3 ноября, в Рязанскую область придет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый многоярусной облачностью. Температура воздуха днём достигнет +7°C, ночью ожидается +1°C.

Во вторник, 4-го ноября, в День народного единства, в течение суток столбики термометров будут колебаться от +6°C до +9°C градусов по Цельсию. Пройдут кратковременные дожди. В ночь на среду область накроет туман, температура воздуха от +3°C до +6°C.

Днем 5 ноября будет облачно, осадки маловероятны. Столбик термометра достигнет +8°C. В ночные часы будет пасмурно, температура воздуха около +5°C.

В четверг, 6 ноября, усилится влияние антициклона с запада, в Рязанской области потеплеет до +9°C. В ночь на пятницу температура воздуха составит +7°C.

Днём 7-го ноября пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +9°C.

В ноябре 2025 года эксперты предсказывают несколько геомагнитных вспышек. Однако они не будут продолжительными.