В суде объяснили ночные допросы педиатра Буяновой, осужденной за фейки

Врача-педиатра Надежду Буянову допрашивали ночью, поскольку следственные действия не терпели отлагательства, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Женщину осудили за фейки о российской армии. При этом она не воспользовалась правом отказаться от дачи показаний. В то же время ночные допросы не противоречат законодательству.

«В данном случае допросы Буяновой являлись неотложными следственными действиями», — говорится в публикации.

Суд отклонил аргументы защиты о нарушении закона при ночных допросах.

Тушинский суд приговорил педиатра к 5,5 годам колонии. Дело было возбуждено по поручению главы СК Александра Бастрыкина после инцидента, в котором врач Буянова высказала насмешливые замечания о мальчике, потерявшем отца на СВО.

Первоначально обвинение носило менее тяжкий характер, но затем его переквалифицировали. Врач вины не признала.