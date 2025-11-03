ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться историями молодожёнов. В эти выходные свадьбу всыграли детский библиотекарь из Рязани Анастасия и парень из Коломны Артём. Историю их любви рассказала руководитель загса Елена Сорокина.

Артём и Анастасия нашли друг друга на сайте знакомств в марте этого года. Изучили анкеты, начали переписываться, перезваниваться.

Однажды Артём узнал, что Настя не находит себе места, жутко переживает — заболел её дедушка. Тут же примчался в Рязань из Коломны, где жил, чтобы поддержать девушку.