Понедельник, 3 ноября, 2025
2.6 C
Рязань
Семья и отношения

В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

Валерия Мединская

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает делиться историями молодожёнов. В эти выходные свадьбу всыграли детский библиотекарь из Рязани Анастасия и парень из Коломны Артём. Историю их любви рассказала руководитель загса Елена Сорокина.

Артём и Анастасия нашли друг друга на сайте знакомств в марте этого года. Изучили анкеты, начали переписываться, перезваниваться.

Однажды Артём узнал, что Настя не находит себе места, жутко переживает — заболел её дедушка. Тут же примчался в Рязань из Коломны, где жил, чтобы поддержать девушку.

— Так начались их еженедельные встречи. Потом было знакомство Анастасии с семьёй Артёма. Родные, конечно, знали про особенность его характера — «заводился с пол-оборота», ну очень эмоциональным мог быть. Но как же они удивились, когда поняли, что на Настю это не распространяется — совсем! — рассказывает Сорокина. — А Настя ни разу не дрессировщица!) Она библиотекарь в детской библиотеке. Как ей удалось усмирить этот «вихрь эмоций» — загадка! Но мы-то с Вами знаем, какие чудеса может творить любовь!

Кино и ТВ

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
Общество

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.
Новости России

Захват офицеров НАТО докажет прямое участие Запада в войне на Украине — эксперт

Кнутов предположил, что Украина предпримет очередную попытку вывезти иностранных специалистов из-под Красноармейска, на этот раз — наземным способом.
Общество

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.
Происшествия

Ребенка насмерть сбили на проезде Яблочкова в Рязани

По предварительной информации, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребенка-пешехода.

Терапевт рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью

Нужно включить в рацион морепродукты, которые богаты омега-3 жирными кислотами, йодом, цинком и селеном.

Автомобили с пробегом подорожали в России на 91% за 5 лет, новые — на 86%

На начало 2021 года средняя стоимость нового легкового автомобиля составляла 1,8 млн рублей, а к сентябрю 2025 года она достигла 3,34 млн рублей.

Советы звезд на неделю 3-9 ноября для всех знаков зодиака

Полнолуние в Тельце оказывает значительное влияние на этот период, поэтому важно не спешить и избегать принятия решений под влиянием эмоций.

Серьезное ДТП произошло на Северной окружной в Рязани

По информации очевидцев, есть пострадавшие. Образовалась пробка.

Суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в лаунж-баре в Рязани

Мужчина останется под стражей до 7 января 2026 года включительно.

Странное поведение сына вызвало новые вопросы о семье Усольцевых

Психиатр Василий Шуров назвал такое поведение «демонстративно фриковатым», а пользователи — бездушным.

Водитель, сбивший ребенка на проезде Яблочкова, был пьян

Прокуратура Октябрьского района г. Рязани организовала проверку по факту наезда на 11-летнего ребенка.

Облачно и не по сезону тепло будет в Рязанской области на следующей неделе

Заключительный осенний месяц окажется в Центральной России на 2-4°C теплее климатической нормы.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в районе Дягилево в Рязани

Причиной стало повреждение трансформаторной подстанции.

Милонов: в РПЦ разберутся со священником Струцким после слов о «неполноценных» женщинах

Парламентарий отметил, что не все священники, которые хорошо ведут службу, умеют удачно выступать публично.

Британцев уничтожают на Украине, убит ещё один высокопоставленный «гость»

Сотни подданных Великобритании находят свою смерть, столкнувшись с настоящей войной — без привычных преимуществ НАТО и с единственным неизбежным финалом.

Ребенка сбили на проезде Яблочкова в Рязани — соцсети

ДТП произошло на проезде Яблочкова около магазина «Апельсин».

На мосту через Оку в Рязани произошло ДТП, собирается пробка

На мосту столкнулись два легковых автомобиля по направлению движения в сторону Солотчи.