Воскресенье, 2 ноября, 2025
4.1 C
Рязань
Происшествия

Суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому во взрыве гранаты в лаунж-баре в Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

Советский районный суд Рязани продлил заключение под стражей обвиняемому в деле о взрыве гранаты в лаунж-баре в центре города. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заседание о продлении меры пресечения подозреваемому состоялось в субботу, 1 ноября 2025 года. В ходатайстве обвиняемого об избрании в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отказано.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина останется под стражей до 7 января 2026 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.

Напомним, в Рязани в здании лаунж-бара на улице Соборной 7 июля произошел взрыв. В результате происшествия пострадали 5 человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что гранату в лаунж-бар пронёс сотрудник кальянной. 18-летний парень передал гранату двум гостям, заявив, что она учебная. Взрыв произошёл после того, как они выдернули чеку.

