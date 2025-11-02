Водитель, сбивший ребенка на проезде Яблочкова, был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Рязанской области.

По предварительным данным, 2 ноября 2025 года в обеденное время вблизи дома 17 по проезду Яблочкова г. Рязани 34-летний местный житель, управляя автомобилем «Лаксджин», совершил наезд на 11-летнего ребенка, передвигавшегося по тротуару.

От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура Октябрьского района г. Рязани организовала проверку по факту наезда на 11-летнего ребенка.

На место происшествия выезжал прокурор Октябрьского района г. Рязани Сергей Аксенов.

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры района.