Милонов: в РПЦ разберутся со священником Струцким после слов о «неполноценных» женщинах

В Русской православной церкви могут разобраться с иереем Андреем Струцким после его заявлений о «неполноценных» женщинах. Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что не все священники, которые хорошо ведут службу, умеют удачно выступать публично. Именно поэтому он призвал не придавать значения подобным неловко сказанным словам.

Милонов подчеркнул, что священников в церкви много, и их не следует путать со святыми. Священник остаётся человеком со всеми присущими людям слабостями.

«У некоторых священников, которые прекрасно ведут службу, литургию, служат в качестве каких-то общественных деятелей, не всё всегда получается хорошо говорить. Они могут сказать что-то неудачное, неправильное. Я уверен, что по линии Русской православной церкви, если Струцкий к ней относится, с ним проведут беседу. Не надо придавать значения этим высказываниям», — заявил парламентарий.

Ранее Струцкий заявил, что полноценными людьми являются лишь мужчины, а женщины — это помощницы. По его мнению, в этом и заключается предназначение представительниц слабого пола.

Кроме того, священник добавил, что мужчины становятся «дурными и страшными» из-за матерей-одиночек, а женщины не могут существовать одни.