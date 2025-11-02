Автомобили с пробегом подорожали в России на 91% за 5 лет, новые — на 86%

За последние пять лет цены на автомобили в России выросли почти вдвое. Об этом сообщил в своём телеграм-канале директор «Автостата» Сергей Целиков.

На начало 2021 года средняя стоимость нового легкового автомобиля составляла 1,8 млн рублей, а к сентябрю 2025 года она достигла 3,34 млн рублей. Это означает, что рост цен составил 86%.

Автомобили с пробегом за тот же период подорожали ещё сильнее — на 91%. В начале 2021 года их средняя цена была 600 тысяч рублей, а к сентябрю 2025 года она выросла до 1,14 млн рублей.

Сергей Целиков подчеркнул, что с учётом инфляции и предстоящего увеличения утильсбора, рост цен на новые автомобили продолжится. Если тенденция сохранится, к началу 2026 года можно ожидать, что динамика цен достигнет 100%.

