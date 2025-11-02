Воскресенье, 2 ноября, 2025
Странное поведение сына вызвало новые вопросы о семье Усольцевых

Алексей Самохин
Поиски Усольцевых продолжаются, фото: t.me/spasatel24

История исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге становится всё более загадочной. Уже месяц идут поиски 48-летней Ирины, её мужа Сергея и пятилетней дочери Арины — и до сих пор ни одной зацепки.

Последний раз Усольцевых видели 28 сентября, когда они отправились на однодневный поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье — популярное место у туристов. С тех пор семья будто растворилась.

Тревогу подняли лишь 1 октября, когда Ирина не вышла на работу. Поисковики недоумевают: ни следов людей, ни следов собаки, с которой они пошли в путь. Даже опытные спасатели признают — подобное практически невозможно.

Следственный комитет пока придерживается версии несчастного случая, но рассматривает и другие сценарии: нападение диких животных, преступление или столкновение с браконьерами.

Поведение сына вызывает вопросы

23-летний Данил Баталов, старший сын Ирины от первого брака, оказался в центре внимания. Его спокойствие во время телеэфиров, посвящённых поискам семьи, вызвало недоумение. После этого молодой человек шокировал пользователей соцсетей — выложил видео с вечеринки в Москве и пост о праздновании Хэллоуина.

«Счастливого Хэллоуина. Было пропито 13 тысяч рублей за 14 часов безумия», — подписал он фото из бара, где предстал в образе врача со стетоскопом.

Позже публикация исчезла, но скриншоты разошлись по интернету. Психиатр Василий Шуров назвал такое поведение «демонстративно фриковатым», а пользователи — бездушным. Люди не понимают, как можно развлекаться, когда родные уже месяц считаются пропавшими.

Эксперты подозревают, что семья может быть жива

Криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru высказал предположение, что сын Ирины может знать больше, чем говорит.

«Он утверждал, что не показывает эмоций, чтобы не расстраивать бабушку. Но создаётся впечатление, будто все близкие и родные знают, что на самом деле произошло», — отметил он.

При этом Игнатов назвал полное отсутствие следов самым загадочным элементом этой истории.

Возможная уголовная ответственность

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил, что в случае, если кто-то скрывает местонахождение Усольцевых или обстоятельства их пропажи, он может быть привлечён к уголовной ответственности.

«Если человек помогал им скрыться — это соучастие. Если просто знал и умолчал, всё зависит от обстоятельств. Если речь о мёртвых, то это сокрытие, если о живых, оставленных в опасности — статья об оставлении в опасности», — пояснил юрист.

По его словам, ложные показания также караются законом, а за укрывательство тяжких преступлений (статья 316 УК РФ) предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Тем временем поисковые отряды «Лиза Алерт» продолжают прочёсывать тайгу. Пока семья не найдена, но внимание СМИ и следствия всё больше приковано к Данилу Баталову. Станут ли его неоднозначные поступки ключом к разгадке загадочного исчезновения Усольцевых, покажет время.

