Терапевт рассказал, какие продукты помогут укрепить иммунитет осенью

Осень — это период, когда организму нужна дополнительная поддержка. В это время года световой день становится короче, температура часто меняется, а уровень витамина D снижается. Все эти факторы могут вызывать чувство усталости и ослабление иммунитета у многих людей.

Терапевт Ирина Чикалкина и бренд-шеф Вячеслав Ким рассказали газете «Известия» о том, как осенью поддержать организм и справиться с усталостью. Они посоветовали включить в рацион морепродукты, которые богаты омега-3 жирными кислотами, йодом, цинком и селеном. Эти элементы помогают снизить воспалительные процессы, улучшить обмен веществ и поддержать работу сердца и сосудов.

Осенью синтез витамина D в коже снижается почти на 80% из-за сокращения светового дня, поэтому регулярное употребление рыбы, такой как лосось, скумбрия или тунец, помогает компенсировать дефицит этого витамина и снизить риск вирусных инфекций, отметила Чикалкина.

Микроэлементы из морепродуктов поддерживают работу щитовидной железы и обмен веществ. Йод регулирует гормональный баланс, цинк ускоряет восстановление клеток, а селен защищает организм от стресса и свободных радикалов. Белок из рыбы легко усваивается и подходит для вечернего приема пищи, добавила врач.

Чикалкина рекомендовала употреблять рыбу и морепродукты два-три раза в неделю, включая в рацион лосось, тунца, скумбрию, треску, креветки, мидии и морскую капусту.

Для легких ужинов врач советует выбирать роллы без жирных соусов и с минимальным количеством риса, а также салаты с морепродуктами или запеченную рыбу с овощами. Ким подчеркнул, что лучше избегать жареных роллов и сливочных соусов, так как они снижают пользу рыбы.