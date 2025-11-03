Появилось видео нападения пенсионера на продавщицу в Рязанской области

Телеграм-канал «Топор. Новости Рязани» опубликовал видео нападения пенсионера на продавщицу магазина из-за бутылки виски. Инцидент произошёл в Ухолове на днях.

На записях камер наблюдения видно, как мужчина заходит в магазин, разговаривает с продавщицей, затем случается потасовка, и пенсионер покидает помещение с бутылкой в руках. Оказывается, в этот момент он пырнул женщину ножом в бок.

Ранее в Управлении МВД России по региону сообщили, что конфликт случился из-за того, что мужчина отказался оплачивать покупку. От глубокого ранения продавца спасла одежда. Госпитализация ей не потребовалось.

Пенсионера задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.