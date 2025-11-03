Певцу Akmal’ снова попыталась подарить пакет после скандала в Казахстане

Певец Akmal’ принял подарок в пакете в цветах российского флага на концерте в Донецке, пишет SHOT.

В воскресенье 21-летний музыкант выступил в центре славянской культуры. После одной из песен на сцену поднялась фанатка и вручила ему пакет в цветах триколора.

«Вот такие пакеты мне нравятся», — признался исполнитель, вызвав бурные овации в зале.

На прошлой неделе артиста обвинили в разжигании ненависти в Казахстане. Там он отказался принять желто-синий пакет от фанатки. После этого музыканту отменили тур по республике.

Сам Akmal’ на фоне скандала заявил, что полностью поддерживает российскую армию.