Понедельник, 3 ноября, 2025
6 C
Рязань
Общество

В центре Рязани посадили клёны и липы

Валерия Мединская

В Рязанской области подводят итоги месячника по озеленению. Работы по высадке саженцев деревьев проводились в Рязани, информирует городская администрация.

Губернатор Павел Малков встретился с участниками месячника по озеленению муниципалитетов, который проходит в Рязанской области по его инициативе. Акция организована в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».

Встреча состоялась на ул. Ленина, где шла работа по высадке деревьев. В акции участвовали руководители и сотрудники ООО «Русская Аграрная Группа» – крупнейшего регионального холдинга сферы АПК в Рязанской области.

В общей сложности с обеих сторон улицы Ленина будет высажено 62 остролистных клена «Роял Ред», большая часть работ уже проведена.

1 ноября работы по озеленению прошли на улице Введенской. Здесь высадили 32 липы. В посадке приняли участие местные жители и сотрудники МБУ «Управление по делам территории».

