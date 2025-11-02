Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

Экс-зампред правительства Рязанской области Артём Никитин останется под стражей до 26 января 2026 года. Соответствующее постановление вынес Советский районный суд Рязани, 22 октября его поддержал Рязанский областной суд.

Следствие утверждает, что Никитин получил взятку от предпринимателя в размере свыше 17 миллионов рублей. Взамен он содействовал заключению договоров с подведомственными организациями, предоставляя бизнесмену информацию о предстоящих закупках и оказывая иную поддержку. Это позволило предпринимателю выигрывать аукционы без конкуренции.

Никитин был взят под стражу в феврале 2025 года.

