Происшествия

Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

Анастасия Мериакри
Артём Никитин

Экс-зампред правительства Рязанской области Артём Никитин останется под стражей до 26 января 2026 года. Соответствующее постановление вынес Советский районный суд Рязани, 22 октября его поддержал Рязанский областной суд.

Следствие утверждает, что Никитин получил взятку от предпринимателя в размере свыше 17 миллионов рублей. Взамен он содействовал заключению договоров с подведомственными организациями, предоставляя бизнесмену информацию о предстоящих закупках и оказывая иную поддержку. Это позволило предпринимателю выигрывать аукционы без конкуренции.

Никитин был взят под стражу в феврале 2025 года.

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Новости России

Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск

Эксперт уверен: отправленные бойцы фактически были смертниками. 
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо»

Второй период стал решающим для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы забросили три шайбы.

Иностранку, обвиняемую в торговле людьми, задержали в Рязанской области

Потерпевшие, как следует из ориентировки, прибывали в Россию из стран Средней Азии.

Ребенок весом 1200 г родился на 28-й неделе в Рязани

Благодаря лечению, уходу врачей и медсестер детской реанимации уже на протяжении нескольких недель после рождения малыш начал дышать самостоятельно.

Морозы достигли минус 20 градусов в европейской части России этой ночью

Воскресным утром европейская часть России встретила первые серьёзные холода сезона. О наступлении 20-градусных морозов сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

Угроза действовала в течение всей ночи.

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

В порту Туапсе после падения обломков беспилотников начался пожар на нефтеналивном танкере. Экипаж корабля эвакуировали. 

Депутат Вегнер: Детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи

Законодатель подчеркнул, что беременности после изнасилований встречаются нечасто, и каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

Гороскоп на 2 ноября 2025: что звёзды приготовили для каждого знака зодиака

Это 12-й лунный день, не самый благоприятный для любовных отношений и деловых переговоров, зато идеальный для завершения старых дел, саморефлексии и подведения итогов.

В Сапожке горело ремонтируемое здание поликлиники 

В Сапожке рано утром 2 ноября произошел пожар в ремонтируемом здании поликлиники. Об этом РИА  7info сообщили местные жители. 

Предприниматель оказывал медуслуги в Рязани без лицензии

В каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя были размещены недостоверные сведения.

Бастрыкин взял под контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.

Рязанка родила пятого ребенка в перинатальном центре

Мальчик стал самым крупным из всех детей, родившихся у матери, — его вес составил 4540 граммов.