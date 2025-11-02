Воскресенье, 2 ноября, 2025
6 C
Рязань
Здоровье

Эндокринолог назвала тревожные симптомы хронической усталости

Алексей Самохин
Изображение от stockking на Freepik

Почти 40% жителей России каждый день ощущают упадок сил, а две трети сталкиваются с усталостью хотя бы раз в неделю. Такие данные получил ВЦИОМ. Врач-эндокринолог Красногорской больницы Минздрава Московской области Татьяна Губина в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, когда утомляемость становится признаком серьёзных проблем со здоровьем.

Главные причины усталости

Опрос ВЦИОМ показал: россияне чаще всего связывают усталость со стрессом на работе (34%), психологическими перегрузками (32%) и тяжёлым физическим трудом (25%). Губина пояснила, что кратковременная усталость — нормальная реакция организма. Она исчезает после качественного отдыха и не влечёт за собой нарушений сна, аппетита или настроения.

«Но если упадок сил длится неделями, а сон и отдых не приносят облегчения, можно говорить о патологической усталости. В таких случаях необходимо обратиться к врачу», — отметила специалист.

Читайте также: Врач раскрыла, о каких серьёзных проблемах может сигнализировать налёт на зубах

Эндокринолог обратила внимание на симптомы, которые должны насторожить. Когда усталость сочетается со снижением веса, головокружениями, одышкой, проблемами с концентрацией, скачками давления или учащённым сердцебиением — это повод для обследования.

«Важно исключить анемию, проблемы с щитовидной железой, сахарный диабет, хронические инфекции, а также дефицит витаминов D и B12», — подчеркнула Губина.

Эмоциональное выгорание и скрытые болезни

Отдельно врач выделила психоэмоциональные перегрузки и синдром эмоционального выгорания. Даже при хороших анализах организм может находиться в состоянии хронического стресса, при котором нарушается гормональный баланс, обмен веществ и работа нервной системы.

Читайте также: Бросивший курить рязанский врач рассказал историю борьбы

«Порой за усталостью скрываются серьёзные заболевания — сердечная недостаточность, депрессия, аутоиммунные процессы, онкологические патологии. Затяжная слабость — не безобидный симптом, а возможный маркер системных нарушений», — резюмировала эндокринолог.

Самые читаемые материалы

Интересное

Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания

Согласно пророчествам политика, всё может кардинально измениться в ближайшие годы.
Интересное

Основных уберут: астролог Драган предрекла явление нового мирового лидера в 2026 году

Устаревшая система управления будет рушиться, и потребуются новые люди.
Кино и ТВ

Вдова Романа Попова рассказала о его последних словах 

По её словам, Роман в последние полгода чувствовал себя очень плохо и понимал, что скоро умрёт.
Новости России

Эксперт рассказал, для чего вертолёты тайно доставили смертников ГУР в Покровск

Эксперт уверен: отправленные бойцы фактически были смертниками. 
Транспорт и дороги

В пятницу в Рязани зарегистрировали пробки в 11 баллов

Максимальный балл пробок – 10, но иногда случаются очень длинные пробки, тогда сервис 2ГИС фиксирует 11 баллов.

Последние новости

Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» одержал победу над питерским «Динамо»

Второй период стал решающим для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы забросили три шайбы.

Иностранку, обвиняемую в торговле людьми, задержали в Рязанской области

Потерпевшие, как следует из ориентировки, прибывали в Россию из стран Средней Азии.

Ребенок весом 1200 г родился на 28-й неделе в Рязани

Благодаря лечению, уходу врачей и медсестер детской реанимации уже на протяжении нескольких недель после рождения малыш начал дышать самостоятельно.

Рязанский областной суд оставил под стражей Артёма Никитина

Следствие утверждает, что Никитин получил взятку от предпринимателя в размере свыше 17 миллионов рублей.

Морозы достигли минус 20 градусов в европейской части России этой ночью

Воскресным утром европейская часть России встретила первые серьёзные холода сезона. О наступлении 20-градусных морозов сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Угроза атаки БПЛА отменена в Рязанской области

Угроза действовала в течение всей ночи.

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край

В порту Туапсе после падения обломков беспилотников начался пожар на нефтеналивном танкере. Экипаж корабля эвакуировали. 

Депутат Вегнер: Детей, зачатых от насильников, надо рожать и отдавать в другие семьи

Законодатель подчеркнул, что беременности после изнасилований встречаются нечасто, и каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

Гороскоп на 2 ноября 2025: что звёзды приготовили для каждого знака зодиака

Это 12-й лунный день, не самый благоприятный для любовных отношений и деловых переговоров, зато идеальный для завершения старых дел, саморефлексии и подведения итогов.

В Сапожке горело ремонтируемое здание поликлиники 

В Сапожке рано утром 2 ноября произошел пожар в ремонтируемом здании поликлиники. Об этом РИА  7info сообщили местные жители. 

Предприниматель оказывал медуслуги в Рязани без лицензии

В каталогах, прайс-листах и на официальном сайте предпринимателя были размещены недостоверные сведения.

Бастрыкин взял под контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Рязань занимает 35-е место по численности населения в России

Среди 50 самых старых городов страны также значатся Михайлов и Касимов, основанные в XII веке.