Почти 40% жителей России каждый день ощущают упадок сил, а две трети сталкиваются с усталостью хотя бы раз в неделю. Такие данные получил ВЦИОМ. Врач-эндокринолог Красногорской больницы Минздрава Московской области Татьяна Губина в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, когда утомляемость становится признаком серьёзных проблем со здоровьем.

Главные причины усталости

Опрос ВЦИОМ показал: россияне чаще всего связывают усталость со стрессом на работе (34%), психологическими перегрузками (32%) и тяжёлым физическим трудом (25%). Губина пояснила, что кратковременная усталость — нормальная реакция организма. Она исчезает после качественного отдыха и не влечёт за собой нарушений сна, аппетита или настроения.

«Но если упадок сил длится неделями, а сон и отдых не приносят облегчения, можно говорить о патологической усталости. В таких случаях необходимо обратиться к врачу», — отметила специалист.

Эндокринолог обратила внимание на симптомы, которые должны насторожить. Когда усталость сочетается со снижением веса, головокружениями, одышкой, проблемами с концентрацией, скачками давления или учащённым сердцебиением — это повод для обследования.

«Важно исключить анемию, проблемы с щитовидной железой, сахарный диабет, хронические инфекции, а также дефицит витаминов D и B12», — подчеркнула Губина.

Эмоциональное выгорание и скрытые болезни

Отдельно врач выделила психоэмоциональные перегрузки и синдром эмоционального выгорания. Даже при хороших анализах организм может находиться в состоянии хронического стресса, при котором нарушается гормональный баланс, обмен веществ и работа нервной системы.

«Порой за усталостью скрываются серьёзные заболевания — сердечная недостаточность, депрессия, аутоиммунные процессы, онкологические патологии. Затяжная слабость — не безобидный симптом, а возможный маркер системных нарушений», — резюмировала эндокринолог.