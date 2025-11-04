Вторник, 4 ноября, 2025
Рязань
Происшествия

Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября

Алексей Самохин
Фото: прокуратура Рязанской области

Несколько серьёзных происшествий случилось в Рязани и Рязанской области с начала ноября. 

Самым резонансным из них, безусловно, стало ДТП на проезде Яблочкова в Рязани, в результате которого погиб ребёнок. Напомним, трагедия произошла 2 ноября. 11-летний ребёнок шёл по тротуару, когда его сбил автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Позднее выяснилось, что водитель машины был пьяным. О ходе расследования уголовного дела доложат главе Следкома РФ Александру Бастрыкину

Также Бастрыкин взял на контроль дело об ампутации стопы в Рязани из-за некачественной медпомощи

В августе 2025 года в одном из медицинских учреждений Рязани мужчине с переломом отказали в госпитализации и направили на амбулаторное лечение по месту жительства. Впоследствии, когда его состояние ухудшилось, ему снова отказали в экстренной помощи. Через две недели пациенту ампутировали стопу.

Рязанцы активно комментируют произошедшее в соцсетях выражая негодование по поводу работы местных врачей. 

Ещё одно ДТП, оставившее целый район города без электричества, случилось в Дягилеве. Вечером в субботу, 1 ноября, на улице Дягилевской из-за ДТП оказалась повреждена подстанция электросети, произошло аварийное отключение электричества. 

Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Серьезное ДТП произошло на Северной окружной в Рязани 2 ноября. 

Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

«На трассе сидит человек на коленях и держится за голову. Стоит скорая, вторая машина скорой помощи увезла еще одного человека», — писали очевидцы.

Рано утром 2 ноября в посёлке Сапожок загорелось ремонтируемое здание поликлиники. Сообщение о возгорании поступило в 5:59. На место происшествия выезжали три единицы техники и девять человек личного состава. В 6:30 пожар был локализован,  в 6:45 ликвидировано открытое горение на площади в пять квадратных метров.

Фото: 7info.ru

Были и другие происшествия, о которых вы можете узнать на странице нашего сайта с новостями Рязани и области

