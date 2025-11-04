Отец певца Кунгурова рассказал, как жена изводила его перед смертью

Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, заявил в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ , что жена Ирина изводила певца перед смертью.

Артист ушел из жизни полтора года назад, ему было 40 лет. Его папа утверждает, что женщина подвергала его издевательствам и манипулировала им в последние месяцы жизни.

«Когда он чувствовал себя плохо, кричала: «Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей! Ты их видеть не будешь!», — рассказал Виктор Кунгуров.

Он уточнил, что вдова не дает родственникам видеться с внуками. Виктор не верит, что его сын мог совершить самоубийство. По его словам, жена водила Евгения к какому-то «психологу-гипнологу», и после этого у сына начались депрессии.

Сестра Евгения, Юлия, рассказала, что женщина использовала влияние и карьерные достижения для давления на брата. Когда семья выразила несогласие с таким поведением, Ирина перестала с ними общаться. Юлия утверждает, что певица неоднократно отправляла ей оскорбительные сообщения, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

СМИ писали, что перед смертью артист переживал из-за предстоящего развода с женой.