Отец певца Кунгурова рассказал, как жена изводила его перед смертью

Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, заявил в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ, что жена Ирина изводила певца перед смертью.
Артист ушел из жизни полтора года назад, ему было 40 лет. Его папа утверждает, что женщина подвергала его издевательствам и манипулировала им в последние месяцы жизни.
Он уточнил, что вдова не дает родственникам видеться с внуками. Виктор не верит, что его сын мог совершить самоубийство. По его словам, жена водила Евгения к какому-то «психологу-гипнологу», и после этого у сына начались депрессии.
Сестра Евгения, Юлия, рассказала, что женщина использовала влияние и карьерные достижения для давления на брата. Когда семья выразила несогласие с таким поведением, Ирина перестала с ними общаться. Юлия утверждает, что певица неоднократно отправляла ей оскорбительные сообщения, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
СМИ писали, что перед смертью артист переживал из-за предстоящего развода с женой.