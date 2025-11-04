Президент Путин утвердил два новых праздника в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новый праздник — День языков народов Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает РИА Новости.

Согласно тексту указа, праздник будет отмечаться ежегодно 8 сентября. Его цель — сохранение и поддержка языков, на которых говорят представители всех народов страны. В документе прямо отмечается: «В целях сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября».

Кроме того, глава государства подписал еще один указ — об учреждении Дня коренных малочисленных народов России, который будут отмечать 30 апреля. Этот день призван напомнить о важности сбережения традиционного образа жизни, хозяйственных навыков, ремесел и богатого культурного наследия коренных малочисленных народов.

Оба указа вступают в силу со дня их подписания.

Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

Исторически День народного единства связан с событиями 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени.

Таким образом, в календаре страны появятся еще два дня, направленных на укрепление культурного разнообразия и сохранение исторической памяти.