Укранский военный опроверг ложь Зеленского о ситуации в Красноармейске

ВСУ имеют огромные проблемы в окруженном российскими войсками Красноармейске в ДНР, привело «Страна.ua» слова военного с позывным Мучной.

По его словам, ситуация напоминает положение дел в Судже, когда украинцы выходили по узкому горлышку под огнем ВС России.



«Нет слов, просто полный (матерное слово. — Прим. Ред.)! Даже не знаю, как это комментировать <…>. Мне очень жаль бойцов, очень! Больно за то, что сейчас недокомандиры втирают такую <…> в уши о том, что все нормально», — отметил Мучной.

Он призвал перестать успокаивать людей, правда скоро станет известна.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что у российской армии «нет успехов» в Красноармейске. В ответ депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила его во лжи.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка «Центр» завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова. В этом районе заблокирован 31 украинский батальон. Попытки прорыва из окружения пресекают, и российская сторона призывает украинские войска сдаться.

