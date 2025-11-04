Вторник, 4 ноября, 2025
6.8 C
Рязань
Новости России

Укранский военный опроверг ложь Зеленского о ситуации в Красноармейске

Никита Рязанцев
Изображение от freepik

ВСУ имеют огромные проблемы в окруженном российскими войсками Красноармейске в ДНР, привело «Страна.ua» слова военного с позывным Мучной.

По его словам, ситуация напоминает положение дел в Судже, когда украинцы выходили по узкому горлышку под огнем ВС России.


«Нет слов, просто полный (матерное слово. — Прим. Ред.)! Даже не знаю, как это комментировать <…>. Мне очень жаль бойцов, очень! Больно за то, что сейчас недокомандиры втирают такую <…> в уши о том, что все нормально», — отметил Мучной.

Он призвал перестать успокаивать людей, правда скоро станет известна.

Читайте также: Спецназ ГУР высадили у Покровска ради фейковых фото — всех уничтожили дронами

Накануне Владимир Зеленский заявил, что у российской армии «нет успехов» в Красноармейске. В ответ депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила его во лжи.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка «Центр» завершила окружение украинских войск в районе Красноармейска и Димитрова. В этом районе заблокирован 31 украинский батальон. Попытки прорыва из окружения пресекают, и российская сторона призывает украинские войска сдаться.

Захват офицеров НАТО докажет прямое участие Запада в войне на Украине — эксперт

Спецназ ГУР высадили у Покровска ради фейковых фото — всех уничтожили дронами

Британцев уничтожают на Украине, убит ещё один высокопоставленный «гость»

    • Самые читаемые материалы

    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Новости России

    Муж рассказал подробности смерти 33-летней журналистки Марии Фроловой

    Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла второго ноября после болезни,...
    Новости России

    Криминалист назвал странную деталь в деле исчезновения семьи Усольцевых

    Люди часто исчезают при разных обстоятельствах, но обычно пропадает...
    Общество

    Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

    Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    Отец певца Кунгурова рассказал, как жена изводила его перед смертью

    Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, заявил в эфире...

    Baza: пассажирке «Победы» стало плохо после скандала из-за размеров ручной клади

    Одной из пассажирок самолета авиакомпании «Победа» стало плохо в...

    Грузовик с рязанскими номерами попал в серьёзное ДТП в Мособласти

    Видно, что «Жигули» оказались практически под фурой, легковушка получила серьёзные механические повреждения. 

    Тело пятилетней девочки могло пролежать в диване в Челябинске 10 дней

    Труп пятилетней девочки, который нашли в диване в квартире...

    «Искандеры» разнесли элиту ВСУ во время награждения на плацу под Днепропетровском

    В субботу российские «Искандеры» накрыли построение 35-й бригады морской...

    Рязанцы вновь пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирных домах

    И такой квест по отоплению проходят практически все, жалуемся а нас гоняют как зайцев по кругу, теплосеть кивает на УК, а УК кивают на РМТПС и так ежегодно!!!!!

    Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября

    Несколько серьёзных происшествий случилось в Рязани и Рязанской области с начала ноября. 

    Павел Малков поздравил рязанцев с Днём народного единства 

    Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил рязанцев с праздником. 

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения

    Сына Плющенко экстренно госпитализировали после участия в шоу отца

    Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру потребовалась экстренная...

    На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

    В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись,...

    В Екатеринбурге невеста обвинила семью жениха в похищении и срыве свадьбы

    Невеста из Екатеринбурга обвинила родственников жениха в похищении молодого...

    Стало известно, под какую песню прыгал разбившийся в Турции парапланерист

    Разбившийся в Турции парапланерист Вячеслав Грибанов совершил прыжок под песню...

    «Яндекс Карты» вернули исторические русские названия городам на Украине

    На «Яндекс Картах» восстановили исторические русские названия для городов...

    Возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани

    Ребёнок шёл по тротуару, когда в него влетел автомобиль.