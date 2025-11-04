Вторник, 4 ноября, 2025
Религия

Епископ Питирим назвал женщин, делающих аборты, «серийными убийцами»

Алексей Самохин
епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов)

Во время проповеди епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) резко высказался об абортах и женщинах, решившихся на них. Он заявил, что «аборт — это один из самых страшных грехов, совершаемых на Руси и в Украине», назвав женщин, делающих такие операции, «серийными убийцами», а врачей, их проводящих, — «палачами, по локоть в крови». Об этом пишет RTVI.

По словам священнослужителя, именно медики и «смежные структуры» заинтересованы в том, чтобы женщин продолжали абортировать, но государство «уже приняло меры для ограничения таких процедур, сделав их невыгодными».

Обвинения в адрес врачей 

Питирим подчеркнул, что официальная статистика не отражает реальную картину: по его мнению, помимо зарегистрированных случаев, существует «тень» — неучтённые аборты. Он утверждает, что женщины «приходят по ночам» и делают операции, которые в отчётах фигурируют как «ночные выкидыши» или «чистки».

«Формально ничего не происходит, но народ всё равно идёт», — отметил епископ, подчеркнув, что общество должно относиться к аборту как к убийству.

В своей проповеди Питирим заявлял, что врачи, делающие аборты, «погрязли в крови до макушки», а женщины, решившиеся на них, являются «серийными убийцами». Он подчеркнул, что аборт — это «убийство человека, своего собственного ребёнка», и что отношение общества к этому греху должно быть столь же суровым, как к действиям маньяков.

«Страх перед грехом исчез после революции»

Священник напомнил, что в дореволюционной России женщины «боялись совершить аборт», однако после революции этот страх исчез. Теперь же, по мнению епископа, необходимо вернуть осознание ответственности.

Питирим предупредил, что «на страшном суде» каждая женщина, совершившая аборт, «предстанет перед Богом» и увидит «растерзанных и сожжённых кислотой детей». Он подчеркнул, что врачей ждёт «особое наказание».

Завершая проповедь, епископ заявил, что «самая последняя убийца должна приползти на коленях и каяться, ободрав их в кровь», посвятить оставшуюся жизнь добрым делам и раздать всё имущество ради искупления греха.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале.

