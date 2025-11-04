Скончалась глава Желанновского сельского поселения Нина Нечина 

В понедельник, 3 ноября, на 58-м году жизни скончалась глава Желанновского сельского поселения Шацкого района Рязанской области Нина Николаевна Нечина. Об этом сообщил телеграм-канал районной администрации.

Нечина — уроженка деревни Токарево Шацкого района. Она закончила медицинское училище в Рязани, затем работала фармацевтом в ТОО «Шацкая аптека». Второе образование Нина Николаевна получила в Рязанском кооперативном техникуме.

С 1995 года Нечина трудилась в Желанновской сельской администрации: сначала в должности заместителя главного бухгалтера, затем – специалиста сельской администрации. Главой поселения местные жители избрали её в сентябре 2021 года.

Во время работы глава уделяла большое внимание благоустройству населённых пунктов. При ней в 2023 году Желановское поселение стало призёром регионального конкурса на самый благоустроенный населённый пункт.

— Нина Николаевна вкладывала душу в каждое мероприятие, а до недавнего времени сама была активной участницей местного творческого коллектива «Желанушка», — говорится в сообщении.

О дате и месте прощания пока не сообщается.