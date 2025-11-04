Вторник, 4 ноября, 2025
6.7 C
Рязань
Происшествия

Арестован пьяный водитель, сбивший насмерть ребёнка в Рязани

Алексей Самохин

В Рязани суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Октябрьского района об аресте 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении пьяного ДТП, в результате которого погиб ребенок (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

ДТП случилось днём 2 ноября у дома №17 на проезде Яблочкова в Рязани. По версии следствия, житель города, управлявший автомобилем «Лаксджин», выехал на тротуар и сбил 11-летнего мальчика. От полученных травм ребёнок умер на месте наезда. 

Отягчающий факт — водитель ехал за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей. В СИЗО рязанец проведёт ближайшие два месяца — до 1 января 2026 года. 

