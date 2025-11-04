В ночь на 6 ноября рязанцы смогут увидеть суперлуние Охотника

Московский планетарий сообщил о скором наступлении суперлуния охотника. Вечером полная Луна поднимается над горизонтом и кажется неестественно большой и яркой, приковывая взгляды всех, кто неравнодушен к ночному небу.

Астрономы уточняют: максимальное сближение Луны с Землей — перигей — произойдет 6 ноября в 01:30 по московскому времени, когда расстояние между ними составит 356 832 км. Это будет самый близкий подход Луны к Земле в 2025 году.

Что такое суперлуние

Термин «суперлуние» придумали не ученые, а астрологи. Однако он настолько прижился, что теперь его используют и астрономы, чтобы объяснить совпадение двух явлений: полнолуния и перигея — момента, когда Луна ближе всего к Земле.

Если разница между этими событиями не превышает трёх суток, а расстояние до Луны составляет менее 362 000 км, говорят о суперлунии. Тогда ночное светило выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное полнолуние. Правда, невооружённым глазом эту разницу почти невозможно заметить — она очевидна только на фото.

Почему Луна кажется огромной у горизонта

Когда Луна поднимается низко над землёй, она кажется зрительно больше — на самом деле это всего лишь оптический обман, называемый «лунной иллюзией». Угловой размер Луны не меняется в течение ночи, просто наш мозг воспринимает ее на фоне деревьев, зданий и линии горизонта как более крупную. Проверить это легко — достаточно сравнить фотографии Луны у горизонта и в зените.

Луна совершает оборот вокруг Земли за 29,5 суток, проходя по овальной, эллиптической орбите. На минимальном расстоянии (перигей) она находится примерно на 356–357 тыс. км от Земли, в максимальной точке (апогей) — около 406–407 тыс. км.

Каждый месяц спутник то приближается, то удаляется, а вместе с этим меняются и его фазы — новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть. Именно совпадение фазы полного Луны с моментом ее максимального сближения делает ноябрьскую ночь особенно яркой и завораживающей.

Последнее на данный момент Охотничье суперлуние произошло 14 ноября 2016 года. Его назвали Гигантским, поскольку такого яркого и большого суперлуния не было 68 лет. В следующий раз такой эффект повторится лишь через 28 лет — в 2053 году.

Когда наблюдать суперлуние охотника?

Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны в 2025 году произойдет 5 ноября.

Фаза полнолуния произойдет в 16:20 по московскому времени, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30. Разница между этими событиями составит 9 часов 10 минут, Луна окажется в 356832 км от Земли.

В полнолуние через месяц, 5 декабря, разница между этими событиями составит уже 12 часов 8 минут. Перигей – 4 декабря 2025 года в 14:07, а фазу полнолуния Луна примет 5 декабря 2025 года в 02:15. Луна будет в 356961 км от Земли, на 129 км дальше, чем 5 ноября.