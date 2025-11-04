«Искандеры» разнесли элиту ВСУ во время награждения на плацу под Днепропетровском

В субботу российские «Искандеры» накрыли построение 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Днепропетровской области, пишет « Военное обозрение ».

По данным украинских ресурсов, это произошло на плацу во время церемонии награждения. Предположительно, это случилось в воскресенье, но изначально о последствиях удара не сообщалось.

Подробности атаки раскрыл репортер украинского телеканала ТСН, который потерял брата в результате прилета. По его данным, командование собрало лучших операторов беспилотников, командиров и пехотинцев бригады для награждения. Однако мероприятие было прервано ракетным ударом российского «Искандера». Информации о потерях от противника не поступало.

«Лучшие хлопцы теперь 200 и 300! Прилет «Искандера» — это чистейшей воды слив информации! Все в этом уверены. Я не удивлюсь, если кроты в самой верхушке власти или армии», — написал в соцсетях один из выживших боевиков.

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в России армия наносит удары по объектам военной инфраструктуры и войскам противника на Украине.