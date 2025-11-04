Вторник, 4 ноября, 2025
Рязань
Власть и политика

Участник программы «ГЕРОИ62» Валерий Бондарь съездил на федеральный конкурс наставников «Быть, а не казаться»

Алексей Самохин

Участник программы «ГЕРОИ62» Валерий Бондарь съездил на федеральный конкурс наставников «Быть, а не казаться», который проходил в Казани. 

Главный итог поездки — новые идеи и инициативы в сфере патриотического воспитания молодёжи. Их Валерий представил руководителю регионального исполкома «Единой России» Юлии Феоктистовой. Как итог — ряд проектов взяли в проработку, чтобы в перспективе реализовать их вместе с партией. 

В воспитательной и патриотической работе с подрастающим поколением Валерий и видит свою будущую деятельность. На эту тему в том числе готовит магистерскую диссертацию.

По мнению Юлии Феоктистовой, вовлекать участников СВО в работу с молодёжью очень правильно и важно. 

«Это не про «парадность», а про искренность, уважение и реальную взаимоподдержку. Это тот самый случай, когда принцип «быть, а не казаться» является основополагающим», — отметила руководитель исполкома ЕР.

