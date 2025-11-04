Рязанцы вновь пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирных домах

Жители Рязани продолжают жаловаться на проблемы с отоплением в многоквартирных домах. Соответствующие комментарии регулярно появляются в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Жалобы поступают из разных районов города: с Касимовского шоссе, с улицы Дзержинского, Первомайского проспекта и других. Главную суть проблемы, пожалуй, выразила пользовательница Мари:

«И такой квест по отоплению проходят практически все, жалуемся а нас гоняют как зайцев по кругу, теплосеть кивает на УК, а УК кивают на РМТПС и так ежегодно!!!!! Просто безобразие, и равнодушие от наших управленцев к жителям!!!! В перерасчёте отказывают нагло глядя в глаза!!!! И обидно что если мы не будем платить НАС НАКАЖУТ, а вот за несоблюдение норм отопления и практический срыв отопительного сезона из года в год НИКТО ИЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ НЕ БУДЕТ НАКАЗАН!!!!!! Живём в правовом государстве ведь!!!!!!», — написала рязанка.

Многие жители города сталкивались с таким отношением, как со стороны чиновников, так и со стороны компаний, которые получают от рязанцев деньги.

Может быть, поможет новый закон? С ноября за игнорирование замечаний по подготовке к отопительному сезону введены финансовые санкции. Компании рискуют лишиться 40 тысяч рублей, а их руководители — 10 тысяч.