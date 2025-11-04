Вторник, 4 ноября, 2025
6.8 C
Рязань
Общество

Рязанцы вновь пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирных домах

Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Жители Рязани продолжают жаловаться на проблемы с отоплением в многоквартирных домах. Соответствующие комментарии регулярно появляются в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова. 

Жалобы поступают из разных районов города: с Касимовского шоссе, с улицы Дзержинского, Первомайского проспекта и других. Главную суть проблемы, пожалуй, выразила пользовательница Мари: 

«И такой квест по отоплению проходят практически все, жалуемся а нас гоняют как зайцев по кругу, теплосеть кивает на УК, а УК кивают на РМТПС и так ежегодно!!!!! Просто безобразие, и равнодушие от наших управленцев к жителям!!!! В перерасчёте отказывают нагло глядя в глаза!!!! И обидно что если мы не будем платить НАС НАКАЖУТ, а вот за несоблюдение норм отопления и практический срыв отопительного сезона из года в год НИКТО ИЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ НЕ БУДЕТ НАКАЗАН!!!!!!  Живём в правовом государстве ведь!!!!!!», — написала рязанка. 

Многие жители города сталкивались с таким отношением, как со стороны чиновников, так и со стороны компаний, которые получают от рязанцев деньги. 

Может быть, поможет новый закон? С ноября за игнорирование замечаний по подготовке к отопительному сезону введены финансовые санкции. Компании рискуют лишиться 40 тысяч рублей, а их руководители — 10 тысяч.

Читайте также:
  • Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»
  • Астролог Драган назвала критические даты 2026 года: революции в Европе, конец власти Зеленского, выход из хаоса
  • Партия «Новые люди» проводит в Рязани исследование воды в квартирах, автоматах, колонках 

    • Самые читаемые материалы

    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Новости России

    Муж рассказал подробности смерти 33-летней журналистки Марии Фроловой

    Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла второго ноября после болезни,...
    Новости России

    Криминалист назвал странную деталь в деле исчезновения семьи Усольцевых

    Люди часто исчезают при разных обстоятельствах, но обычно пропадает...
    Общество

    Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

    Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    Отец певца Кунгурова рассказал, как жена изводила его перед смертью

    Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, заявил в эфире...

    Укранский военный опроверг ложь Зеленского о ситуации в Красноармейске

    ВСУ имеют огромные проблемы в окруженном российскими войсками Красноармейске...

    Baza: пассажирке «Победы» стало плохо после скандала из-за размеров ручной клади

    Одной из пассажирок самолета авиакомпании «Победа» стало плохо в...

    Грузовик с рязанскими номерами попал в серьёзное ДТП в Мособласти

    Видно, что «Жигули» оказались практически под фурой, легковушка получила серьёзные механические повреждения. 

    Тело пятилетней девочки могло пролежать в диване в Челябинске 10 дней

    Труп пятилетней девочки, который нашли в диване в квартире...

    «Искандеры» разнесли элиту ВСУ во время награждения на плацу под Днепропетровском

    В субботу российские «Искандеры» накрыли построение 35-й бригады морской...

    Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября

    Несколько серьёзных происшествий случилось в Рязани и Рязанской области с начала ноября. 

    Павел Малков поздравил рязанцев с Днём народного единства 

    Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил рязанцев с праздником. 

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения

    Сына Плющенко экстренно госпитализировали после участия в шоу отца

    Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру потребовалась экстренная...

    На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

    В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись,...

    В Екатеринбурге невеста обвинила семью жениха в похищении и срыве свадьбы

    Невеста из Екатеринбурга обвинила родственников жениха в похищении молодого...

    Стало известно, под какую песню прыгал разбившийся в Турции парапланерист

    Разбившийся в Турции парапланерист Вячеслав Грибанов совершил прыжок под песню...

    «Яндекс Карты» вернули исторические русские названия городам на Украине

    На «Яндекс Картах» восстановили исторические русские названия для городов...

    Возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани

    Ребёнок шёл по тротуару, когда в него влетел автомобиль.