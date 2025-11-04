Вторник, 4 ноября, 2025
6.8 C
Рязань
Новости России

Baza: пассажирке «Победы» стало плохо после скандала из-за размеров ручной клади

Никита Рязанцев
Фото с сайта PxHere

Одной из пассажирок самолета авиакомпании «Победа» стало плохо в аэропорту Антальи после спора из-за размеров ручной клади, пишет Baza.

По словам очевидцев, женщина успела пройти все досмотры и паспортный контроль. У трапа самолета сотрудник вновь попросил ее положить вещи в калибратор, они не поместились.

Туристка, находившаяся последней в очереди на посадку, начала хвататься за сердце и умолять, чтобы ее пропустили. Однако ей сказали, что с таким количеством вещей она не может подняться на борт. Тогда женщина стала срочно разбирать сумку.

«Спустя несколько минут разборок и криков «у меня больное сердце» она все же прошла в рукав, где рухнула на пол», — говорится в публикации.

На помощь к ней пришли сотрудники техперсонал аэропорта. Вскоре она поднялась и заявила, что сможет продолжить полет. Борт вылетел в Москву с получасовым опозданием.

    • Самые читаемые материалы

    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Новости России

    Муж рассказал подробности смерти 33-летней журналистки Марии Фроловой

    Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла второго ноября после болезни,...
    Новости России

    Криминалист назвал странную деталь в деле исчезновения семьи Усольцевых

    Люди часто исчезают при разных обстоятельствах, но обычно пропадает...
    Общество

    Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

    Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    Отец певца Кунгурова рассказал, как жена изводила его перед смертью

    Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, заявил в эфире...

    Укранский военный опроверг ложь Зеленского о ситуации в Красноармейске

    ВСУ имеют огромные проблемы в окруженном российскими войсками Красноармейске...

    Грузовик с рязанскими номерами попал в серьёзное ДТП в Мособласти

    Видно, что «Жигули» оказались практически под фурой, легковушка получила серьёзные механические повреждения. 

    Тело пятилетней девочки могло пролежать в диване в Челябинске 10 дней

    Труп пятилетней девочки, который нашли в диване в квартире...

    «Искандеры» разнесли элиту ВСУ во время награждения на плацу под Днепропетровском

    В субботу российские «Искандеры» накрыли построение 35-й бригады морской...

    Рязанцы вновь пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирных домах

    И такой квест по отоплению проходят практически все, жалуемся а нас гоняют как зайцев по кругу, теплосеть кивает на УК, а УК кивают на РМТПС и так ежегодно!!!!!

    Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября

    Несколько серьёзных происшествий случилось в Рязани и Рязанской области с начала ноября. 

    Павел Малков поздравил рязанцев с Днём народного единства 

    Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил рязанцев с праздником. 

    Мэрия Рязани объяснила, «кто запланировал капитальный ремонт теплосетей на ноябрь»

    В настоящее время все ресурсы направлены на максимально быстрое завершение работ, восстановление дорожного покрытия и полное возобновление теплоснабжения

    Сына Плющенко экстренно госпитализировали после участия в шоу отца

    Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александру потребовалась экстренная...

    На небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге появилась провокационная надпись

    В центре Екатеринбурга на высотке «Высоцкий» заметили провокационную надпись,...

    В Екатеринбурге невеста обвинила семью жениха в похищении и срыве свадьбы

    Невеста из Екатеринбурга обвинила родственников жениха в похищении молодого...

    Стало известно, под какую песню прыгал разбившийся в Турции парапланерист

    Разбившийся в Турции парапланерист Вячеслав Грибанов совершил прыжок под песню...

    «Яндекс Карты» вернули исторические русские названия городам на Украине

    На «Яндекс Картах» восстановили исторические русские названия для городов...

    Возбуждено уголовное дело после гибели ребёнка в ДТП с пьяным водителем в Рязани

    Ребёнок шёл по тротуару, когда в него влетел автомобиль.