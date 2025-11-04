Baza: пассажирке «Победы» стало плохо после скандала из-за размеров ручной клади

Одной из пассажирок самолета авиакомпании «Победа» стало плохо в аэропорту Антальи после спора из-за размеров ручной клади, пишет Baza .

По словам очевидцев, женщина успела пройти все досмотры и паспортный контроль. У трапа самолета сотрудник вновь попросил ее положить вещи в калибратор, они не поместились.

Туристка, находившаяся последней в очереди на посадку, начала хвататься за сердце и умолять, чтобы ее пропустили. Однако ей сказали, что с таким количеством вещей она не может подняться на борт. Тогда женщина стала срочно разбирать сумку.

«Спустя несколько минут разборок и криков «у меня больное сердце» она все же прошла в рукав, где рухнула на пол», — говорится в публикации.

На помощь к ней пришли сотрудники техперсонал аэропорта. Вскоре она поднялась и заявила, что сможет продолжить полет. Борт вылетел в Москву с получасовым опозданием.