Попавшие в окружение под Красноармейском (украинское название — Покровск) украинские военнослужащие оказались в безвыходной ситуации, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, киевское руководство фактически бросило своих подчинённых, оставив их на произвол судьбы.

«У тех, кто оказался в котле, два варианта — сдаться в плен или погибнуть, — отметил Липовой. — Если они будут сопротивляться, их уничтожат. Киев, отдавая приказы, потом просто бросает людей».

«Семьи военных стали заложниками»

Генерал утверждает, что украинские власти оказывают давление на своих бойцов, угрожая их родным.

«Сейчас Киев берёт в заложники семьи тех, кто попал в окружение. Если кто-то из военных признает, что выполнял преступный приказ, под удар попадут его родственники. Таким образом бойцы рискуют не только своей жизнью, но и жизнью близких», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить свободный доступ иностранных журналистов в зоны, где подразделения ВСУ оказались блокированы. Речь идёт о районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск. Президент подчеркнул, что зарубежные СМИ должны иметь возможность самостоятельно оценить происходящее и донести информацию объективно.

Тем временем, как сообщил британский аналитик Александр Меркурис, в Киеве обострились разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По данным эксперта, причиной стало несогласие военного руководства выполнять приказ о новой наступательной операции, что привело к росту внутреннего напряжения в украинской армии.

Кто заменит Сырского?

Telegram-канал «Военная хроника» рассуждает о вероятной смене главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского. По мнению аналитиков канала, Киев возложил на Сырского персональную ответственность за исход боевых действий в Покровске, и возможное поражение превратит его в «удобную жертву» для политического маневра.

Ключевыми фигурами, рассматриваемыми в качестве преемников, названы два генерала: Анатолий Баргилевич и Андрей Гнатов.

Баргилевич до марта 2025 года возглавлял Генеральный штаб Украины, затем Зеленский отправил его в отставку в рамках «реструктуризации» армии и перевёл на должность главного инспектора Минобороны. Этот пост, несмотря на статус, отдалён от непосредственного принятия оперативных решений.

Его преемник Гнатов получил назначение благодаря личному доверию со стороны Зеленского, который называл его «боевым парнем». В то же время, путь Гнатова наверх был непростым: в январе 2025 года его сняли с должности командующего группировкой «Хортица» после неудач под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе. Тем не менее, эти эпизоды не стали для него преградой — вскоре он стал заместителем начальника Генштаба, а затем его главой.

По мнению «Военной хроники», Андрей Гнатов остаётся главным кандидатом на случай кадровых перестановок. Он вхож в круг ключевых решений, имеет опыт непосредственного ведения боевых действий и поддержку президента Украины.

Баргилевич же пока остаётся «резервной фигурой» — опытной, но отодвинутой на второй план. Вблизи фронта он не работает, что снижает его шансы на возвращение в ближайшее время.