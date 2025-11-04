Вторник, 4 ноября, 2025
6.7 C
Рязань
Новости России

Генерал Липовой назвал два варианта судьбы окруженных в Покровске бойцов ВСУ

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Попавшие в окружение под Красноармейском (украинское название — Покровск) украинские военнослужащие оказались в безвыходной ситуации, заявил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, киевское руководство фактически бросило своих подчинённых, оставив их на произвол судьбы.

«У тех, кто оказался в котле, два варианта — сдаться в плен или погибнуть, — отметил Липовой. — Если они будут сопротивляться, их уничтожат. Киев, отдавая приказы, потом просто бросает людей».

«Семьи военных стали заложниками»

Генерал утверждает, что украинские власти оказывают давление на своих бойцов, угрожая их родным. 

«Сейчас Киев берёт в заложники семьи тех, кто попал в окружение. Если кто-то из военных признает, что выполнял преступный приказ, под удар попадут его родственники. Таким образом бойцы рискуют не только своей жизнью, но и жизнью близких», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить свободный доступ иностранных журналистов в зоны, где подразделения ВСУ оказались блокированы. Речь идёт о районах городов Красноармейск, Димитров и Купянск. Президент подчеркнул, что зарубежные СМИ должны иметь возможность самостоятельно оценить происходящее и донести информацию объективно.

Тем временем, как сообщил британский аналитик Александр Меркурис, в Киеве обострились разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По данным эксперта, причиной стало несогласие военного руководства выполнять приказ о новой наступательной операции, что привело к росту внутреннего напряжения в украинской армии.

Кто заменит Сырского?

Telegram-канал «Военная хроника» рассуждает о вероятной смене главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского. По мнению аналитиков канала, Киев возложил на Сырского персональную ответственность за исход боевых действий в Покровске, и возможное поражение превратит его в «удобную жертву» для политического маневра.

Ключевыми фигурами, рассматриваемыми в качестве преемников, названы два генерала: Анатолий Баргилевич и Андрей Гнатов.

Баргилевич до марта 2025 года возглавлял Генеральный штаб Украины, затем Зеленский отправил его в отставку в рамках «реструктуризации» армии и перевёл на должность главного инспектора Минобороны. Этот пост, несмотря на статус, отдалён от непосредственного принятия оперативных решений.

Его преемник Гнатов получил назначение благодаря личному доверию со стороны Зеленского, который называл его «боевым парнем». В то же время, путь Гнатова наверх был непростым: в январе 2025 года его сняли с должности командующего группировкой «Хортица» после неудач под Великой Новоселкой и на Времьевском выступе. Тем не менее, эти эпизоды не стали для него преградой — вскоре он стал заместителем начальника Генштаба, а затем его главой.

По мнению «Военной хроники», Андрей Гнатов остаётся главным кандидатом на случай кадровых перестановок. Он вхож в круг ключевых решений, имеет опыт непосредственного ведения боевых действий и поддержку президента Украины.

Баргилевич же пока остаётся «резервной фигурой» — опытной, но отодвинутой на второй план. Вблизи фронта он не работает, что снижает его шансы на возвращение в ближайшее время.

Читайте также:
  • Жириновский называл поворотные для России годы: ожидается конец СВО и новые испытания
  • Укранский военный опроверг ложь Зеленского о ситуации в Красноармейске
  • Паровой каток русской армии обваливает еще один фронт ВСУ

    • Самые читаемые материалы

    Кино и ТВ

    Актёр Роман Попов оставил после себя состояние и необычное завещание

    Артист, известный ролью следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», оставил после себя внушительное состояние и неожиданную последнюю волю о прощании.
    Новости России

    Муж рассказал подробности смерти 33-летней журналистки Марии Фроловой

    Журналистка «Известий» Мария Фролова умерла второго ноября после болезни,...
    Новости России

    Криминалист назвал странную деталь в деле исчезновения семьи Усольцевых

    Люди часто исчезают при разных обстоятельствах, но обычно пропадает...
    Общество

    Календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 и как их пережить

    Магнитные бури в ноябре 2025 года могут представлять опасность для определённых групп населения.
    Семья и отношения

    В Рязани сыграли свадьбу детский библиотекарь и вспыльчивый парень из Коломны

    Рязанке удалось усмирить бурный и эмоциональный нрав своего избранника.

    Последние новости

    Скончалась глава Желанновского сельского поселения Нина Нечина 

    С 1995 года Нечина трудилась в Желанновской сельской администрации: сначала в должности заместителя главного бухгалтера, затем – специалиста сельской администрации. Главой поселения местные жители избрали её в сентябре 2021 года. 

    Арестован пьяный водитель, сбивший насмерть ребёнка в Рязани

    В Рязани суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Октябрьского района об...

    Епископ Питирим назвал женщин, делающих аборты, «серийными убийцами»

    Он подчеркнул, что аборт — это «убийство человека, своего собственного ребёнка», и что отношение общества к этому греху должно быть столь же суровым, как к действиям маньяков.

    Тишковец рассказал, когда выпадет снег в Рязанской области

    К середине месяца в столице установятся первые морозцы — до –6 градусов ночью и около нуля в дневные часы. Эти условия, по оценке специалистов, означают наступление метеорологической зимы.

    Участник программы «ГЕРОИ62» Валерий Бондарь съездил на федеральный конкурс наставников «Быть, а не казаться»

    Главный итог поездки — новые идеи и инициативы в сфере патриотического воспитания молодёжи. Их Валерий представил руководителю регионального исполкома «Единой России» Юлии Феоктистовой.

    В ночь на 6 ноября рязанцы смогут увидеть суперлуние Охотника

    Вечером полная Луна поднимается над горизонтом и кажется неестественно большой и яркой, приковывая взгляды всех, кто неравнодушен к ночному небу.

    Президент Путин утвердил два новых праздника в России

    Подписание документов совпало с празднованием Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября — дата официально закреплена в календаре государственных праздников с 2005 года.

    Отец певца Кунгурова рассказал, как жена изводила его перед смертью

    Виктор Кунгуров, отец покойного Евгения Кунгурова, заявил в эфире...

    Укранский военный опроверг ложь Зеленского о ситуации в Красноармейске

    ВСУ имеют огромные проблемы в окруженном российскими войсками Красноармейске...

    Baza: пассажирке «Победы» стало плохо после скандала из-за размеров ручной клади

    Одной из пассажирок самолета авиакомпании «Победа» стало плохо в...

    Грузовик с рязанскими номерами попал в серьёзное ДТП в Мособласти

    Видно, что «Жигули» оказались практически под фурой, легковушка получила серьёзные механические повреждения. 

    Тело пятилетней девочки могло пролежать в диване в Челябинске 10 дней

    Труп пятилетней девочки, который нашли в диване в квартире...

    «Искандеры» разнесли элиту ВСУ во время награждения на плацу под Днепропетровском

    В субботу российские «Искандеры» накрыли построение 35-й бригады морской...

    Рязанцы вновь пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирных домах

    И такой квест по отоплению проходят практически все, жалуемся а нас гоняют как зайцев по кругу, теплосеть кивает на УК, а УК кивают на РМТПС и так ежегодно!!!!!

    Обзор происшествий в Рязани и области за 1-3 ноября

    Несколько серьёзных происшествий случилось в Рязани и Рязанской области с начала ноября. 