Депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил с неожиданной инициативой. Отвечая на вопрос журналиста ОТВ, он предложил женщинам, забеременевшим после сексуального насилия, доносить ребёнка и передать его бездетным парам.

Законодатель подчеркнул, что беременности после изнасилований встречаются нечасто, и каждую ситуацию следует рассматривать отдельно. Однако если женщина психологически не готова оставить младенца себе, врачи и психологи должны донести до неё мысль: зародившаяся жизнь может стать счастьем для другой семьи.

«Это достаточно небольшое количество случаев, вопрос требует индивидуального подхода. Когда для женщины невозможно психологически принять ребёнка, специалисты объясняют: перед нами живая жизнь, в которой нуждаются другие люди», — заявил Вегнер.

По словам депутата, в России сегодня немало супружеских пар, которые мечтают о детях, но не могут зачать их самостоятельно. Очередь на усыновление новорождённых растёт, и эту проблему можно решить альтернативным путём.

«У нас много бездетных пар. Очередь на усыновление маленьких детей огромная. Можно договориться с женщиной: если она не планирует растить младенца, пусть он обретёт дом в другой семье. С приёмными родителями проводится подготовка, их поддерживают психологически», — пояснил законодатель.

Завершая свою мысль, Вегнер обратился к религиозным аргументам. Психологи, по его мнению, должны объяснять женщинам: если жизнь зародилась, значит, на то воля Божья, и прерывать её не следует.

«Специалист обязан донести до женщины: жизнь должна состояться. Раз она появилась — значит, это Господу было угодно», — резюмировал депутат.