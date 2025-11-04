Вторник, 4 ноября, 2025
Последняя борьба Юрия Николаева: болезнь не отпустила телеведущего

Алексей Самохин
Из жизни ушёл народный артист, бессменный ведущий легендарной телепередачи «Утренняя почта» Юрий Николаев. Ему было 76 лет — до 77‑го дня рождения он не дожил всего месяц. Об этом пишет aif.ru.

О смерти телеведущего сообщил артист балета Николай Цискаридзе. «Юрий Николаев ушёл на небеса… только что пришло известие, что его не стало», — написал он в своём Telegram‑канале.

Долгая борьба со страшной болезнью

Юрий Николаев много лет сражался с тяжёлым недугом. В 2007 году врачи диагностировали у него рак желудка. Позже появились осложнения на лёгкие, но телеведущий не сдавался. Он рассказывал, что борьбу помогала выдерживать жена Элеонора, с которой они вместе прожили  более полувека.

«Жена проявила себя преданным человеком. Она была всё время со мной. Я верующий и каждый вечер молюсь, прошу прощения за все грехи», — вспоминал он в эфире программы «Судьба человека».

Это был второй брак артиста, но именно этот союз стал для него главным — тихим, крепким, прожитым без лишнего пафоса.

Последние месяцы жизни

В начале 2025 года Николаев сломал шейку бедра. Тогда врачи сумели поставить его на ноги, и казалось, что беда позади. Но осенью вновь дала о себе знать старая болезнь. В начале ноября резко ухудшилось состояние лёгких.

Несмотря на высокую температуру — более 39,5 градусов — и опасно низкую сатурацию, Николаев отказывался ехать в больницу. Только после настойчивых уговоров близких согласился на госпитализацию. Врачи диагностировали тяжёлую пневмонию, которая стала осложнением онкологии.

К сожалению, справиться с болезнью в этот раз уже не удалось.

Юрий Николаев до последнего оставался энергичным, доброжелательным, верующим человеком. Его улыбку и голос из «Утренней почты» помнят миллионы зрителей — тех, кто с ним встречал своё детство и юность на советском телевидении.

