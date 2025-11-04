Вторник, 4 ноября, 2025
Главную тайну высадки в Покровске уничтоженный спецназ ГУР унёс в могилу

Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Неудачная операция спецназа главного управления разведки Украины в Покровске (Красноармейске) породила больше загадок, чем объяснений. Главная из них — зачем отряд спецназа направили в город, фактически окружённый российскими силами. Бывший сотрудник спецназа Александр Арутюнов считает, что наиболее реалистичная версия — попытка эвакуации высокопоставленных украинских военных. Но даже эта гипотеза плохо стыкуется с логикой подобных миссий, пишет «Московский комсомолец».

«Максимально странная история»

По данным военных источников, в конце прошлой недели два американских вертолёта Black Hawk﻿ доставили в Покровск более двадцати бойцов ГУР. Спустя короткое время все они были уничтожены российскими операторами дронов. Эксперты назвали операцию «максимально странной» — слишком мала сила десанта и слишком очевиден риск.

«Зачем отправлять на помощь гарнизону двадцать с лишним человек “самого элитного спецназа”? Что могут сделать легкие пехотинцы в такой ситуации?» — задаётся вопросом Арутюнов в эфире программы «333».

По одной из версий, часть десанта высадилась у въезда в город, возле стелы, где ранее снимался президент Зеленский. Предполагалось, что бойцы должны были вновь водрузить флаг Украины — символический жест, рассчитанный на внутренний эффект. Российский триколор, ранее установленный нашими подразделениями, к тому моменту был сбит вражеским дроном. Предполагалось, что 11 спецназовцев должны были повторить пиар-акцию двухлетней давности.

«Если бы мне рассказали об этом два года назад, я бы решил, что автору срочно нужен врач, — иронизирует Арутюнов. — Но сейчас, зная склонность Киева к пустым шоу, уже ничему не удивляюсь».

Официальная версия — повод для сарказма

Украинские военные заявили, что спецназ должен был деблокировать окружённые подразделения. Однако даже украинские блогеры восприняли эту версию с усмешкой. Автор канала Fighterbomber саркастически отметил: «Сначала они освобождают Покровск, потом сразу Крым, а после обеда — Хабаровск». Тем не менее Зеленский позже заявил, что операция «ещё продолжается», хотя все участники уже были уничтожены.

По словам Арутюнова, наиболее вероятно, что спецоперация планировалась ради эвакуации ключевых фигур украинского командования. Подобные миссии уже проводились, например, в Мариуполе — часть вертолётов тогда сумела вывезти нужных людей. По стандартам НАТО подобные операции всегда выполняют двумя вертолётами: один садится на точку, второй прикрывает с воздуха. Здесь же схема нарушена.

«При настоящей эвакуации вертолёты не уходят — грузят людей и сразу уходят. А тут — высадились, вертолёты улетели, бойцы побежали куда-то сами», — объясняет эксперт.

По одной из оценок, просчёт американских и британских инструкторов, готовивших украинских спецназовцев, заключался в элементарном: в современных условиях под тотальным контролем дронов даже самым подготовленным бойцам невозможно действовать скрытно. Эпоха дерзких рейдов, подобных тем, что проводили десять лет назад, закончилась. Сегодня небо и земля видят всё, а риск в таких операциях сделал шансы на успех равными нулю.

