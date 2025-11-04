Сын Рудковской прокомментировал скандал после шоу Плющенко

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской рассказал, что сам принял решение выйти на лед для участия в «Спящей красавице» в Санкт-Петербурге, его обращение опубликовала мать в соцсетях.
Накануне двухкратный олимпийский чемпион отметил 43-летие, представив зрителям новое шоу, в котором Александр исполнял одну из главных ролей. При этом накануне 12-летнему мальчику было плохо, ночью у него была высокая температура. После выступления ему потребовалась медицинская помощь.
Юный спортсмен сообщил, что с ним все хорошо, температура снизилась до 37 градусов. Он уточнил, что вопрос об экстренной госпитализации не стоит.
Рудковская отметила, что они до сих пор не понимают точную причину недомогания сына. В то же время признаков простуды у него не было.
Многие пользователи раскритиковали родителей ребенка из-за того, что они не оставили его дома в этот день.