Коц указал на странность тайной высадки спецназа ГУР в Красноармейске

Главное управление разведки Минобороны Украины не показало ни одного кадра с нашлемных камер бойцов спецназа, который якобы выполнили задачу после десантирования в Красноармейске, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

При этом бойцы снимали, как летят на вертолетах, то есть, скорее всего, у них были камеры.

«Поднятых где-нибудь флагов нет. Доказательств разблокирования города нет», — отметил Коц.

Также на видео, которое опубликовало ГУР МО Украины, фигурирует пикап, хотя военные не ездят на них в городе от слова совсем.

«То есть, украинской аудитории скармливают залипуху о том, что элитный спецназ десантировали с вертолетов, чтобы поуправлять танком и FPV-дронами?» — указал Коц.

Операция спецназа ГУР в районе Красноармейска завершилась провалом и обернулась массовой гибелью бойцов — их засекли еще до начала операции.

По данным военкоров, вертолет «Блэк Хок» выбросил в поле севернее промзоны 11 человек. Десантники моментально разбились на три группы и попытались раствориться в городских кварталах. Еще один борт высадил примерно такое же количество бойцов неподалеку.

Операторы FPV-дронов отследили перемещение групп и методично уничтожили их в посадках и жилых домах. Вертолет пытались сбить, но пилоты увернулись от удара и скрылись.

